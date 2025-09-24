Code Vein II will euch von anderen Soulslikes wegholen

Bandai Namco hat offiziell bestätigt, dass Code Vein II am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) veröffentlicht wird. Der Nachfolger des beliebten Action-RPGs baut auf den Stärken des ersten Teils auf, erweitert diese jedoch um eine tiefere Story, ein neues Kampfsystem und eine noch düsterere Welt, die zwischen Gegenwart und Vergangenheit pendelt.

Eine Geschichte von Blut, Schicksal und Hoffnung

Die Handlung von Code Vein II ist in einer Zukunft angesiedelt, in der die letzten Überreste der Menschheit Seite an Seite mit den Revenants ums Überleben kämpfen. Doch durch das plötzliche Erscheinen der Luna Rapacis verfallen viele Revenants dem Wahnsinn und verwandeln sich in grausame Kreaturen. Die nur noch als Horrors bekannt sind. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Revenant Hunters, der von einem geheimnisvollen Mädchen namens Lou begleitet wird. Lou verfügt über die Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen und dort Schlüsselmomente zu verändern. Mit dem Ziel, den drohenden Untergang der Welt aufzuhalten.

Blut, Skills und Partnerschaften

Wie schon der Vorgänger setzt Code Vein II auf packende Action-RPG-Mechaniken, erweitert diese aber um neue Systeme.

Blood Codes & Jails: Spieler können ihre Builds individuell anpassen, Waffen verstärken und neue Strategien entwickeln.

Partner-System: Mächtige Begleiter unterstützen im Kampf nicht nur mit einzigartigen Fähigkeiten, sondern sind auch tief in die Story eingebunden. Jede Partnerschaft beeinflusst die Reise auf eigene Weise.

Features im Überblick

Herausfordernde Kämpfe: Adrenalin-geladene Gefechte, bei denen das präzise Lesen von Gegnerbewegungen und die richtige Taktik entscheidend sind.

Freie Individualisierung: Dank des erweiterten Build-Systems können Waffen, Skills und Spielstile flexibel angepasst werden.

Partner-Verbündete: Mächtige KI-Begleiter, die sowohl im Kampf als auch narrativ eine zentrale Rolle spielen.

Mit Code Vein II möchte Bandai Namco die Mischung aus anspruchsvollen Kämpfen, emotionaler Story und dunkler Atmosphäre auf ein neues Level heben. Besonders spannend. Die Möglichkeit, durch Zeitreisen aktiv das Schicksal der Welt zu verändern, sorgt für einen frischen Twist im bekannten Soulslike-inspirierten Gameplay. Der Startschuss fällt am 30. Januar 2026, ein Datum, das sich Action-RPG-Fans dick im Kalender markieren sollten.