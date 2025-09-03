Clair Obscur: Expedition 33 geht mit seinem Soundtrack auf Tour

Sandfall Interactive hat angekündigt, dass der gefeierte Soundtrack von Clair Obscur: Expedition 33 noch in diesem Jahr als Live-Konzertreihe aufgeführt wird. Zunächst startet die Tour in Frankreich. Doch schon 2026 könnten auch internationale Termine folgen.

Ein auditives Spektakel aus Clair Obscur: Expedition 33

Für die Produktion arbeitet das Studio mit Bleu Citron, den Komponisten Lorien Testard und Alice Duport-Percier. Sowie Les Soundaines für die künstlerische und technische Umsetzung zusammen. Fans dürfen sich also auf ein echtes audiovisuelles Erlebnis freuen, das die einzigartige Stimmung des Spiels auf die Bühne bringt. Der Soundtrack des Rollenspiels, das seit April 2025 als einer der Top-Kandidaten für das Spiel des Jahres gehandelt wird, hat bereits viel Lob erhalten. Das Stück Alicia wurde etwa im Rahmen der Gamescom Opening Night Live aufgeführt. Und auch bei den kommenden Game Awards im Dezember werden weitere Songs präsentiert.

Sandfall Interactive kündigte dazu auf Social Media an:

„Nach dem Release von Clair Obscur und dem Original-Soundtrack sind wir unglaublich stolz, nun eine einzigartige Konzertreihe ins Leben zu rufen.“

Bis die internationalen Termine feststehen, bleibt die Wahl. Entweder eine Reise nach Frankreich planen oder darauf hoffen, dass die Tour 2026 auch nach Deutschland kommt.