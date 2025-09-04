Causal Loop – Innovatives Sci-Fi-Puzzle Spiel mit Zeitreise Gimmik

Causal Loop, ein echter Geheimtipp unter den Indie-Games mit deutschen Wurzeln. Ein Spiel das mit einer einzigartigen Mischung aus packender Erzählkunst und innovativen Puzzle-Elementen besticht. Das Spiel verbindet atemberaubende, visuell beeindruckende Sci-Fi-Welten mit tiefgründigen narrativen Schleifen, die den Spieler immer wieder aufs Neue herausfordern. Mit seiner cleveren „Echo-Mechanik“ eröffnet „Causal Loop“ völlig neue Wege, Zeit und Entscheidung miteinander zu verweben – ein visuelles und geistiges Erlebnis, das in der Indie-Szene seinesgleichen sucht.





Indie-Spirit auf Weltraummission: Das Team hinter Miroubound Interactive

Ein Studio, zwei Visionäre, ein Spiele Designer Kai Moosmann und Spiele Programmierer Daniel Radschun. Zwei Veteranen in der Spieleindustrie die an Legenden wie Starcraft, Overwatch und Diablo arbeiten lassen ihre Kreativität nun in ihr eigenes Universum fließen. Sie ließen die große Triple AAA industrie hinter sich um mit Miroubound Interactive ihre Indie-Idee aus Deutschland Wirklichkeit werden zu lassen. Ihr gemeinsames Ziel: Ein narratives Puzzle-Abenteuer zu entwickeln, das neue Maßstäbe für Kopf und Herz setzt. Mit „Causal Loop“ feiert ihr Debüt auf der Gamescom und zeigt, wie viel kreative Power in heimischen Entwicklerstudios steckt.



Mind-Bending Gameplay: So funktioniert der Puzzle-Loop

Das Spiel verbindet eine emotionale Sci-Fi-Erzählung mit innovativen Zeitmanipulations-Rätseln. Die zentrale „Echo-Mechanik“ lässt dich vergangene Aktionen aufzeichnen, wiederholen und mit bis zu drei eigenen Echos interagieren, um komplexe Aufgaben und Bossfights zu meistern. Jede Entscheidung im Zeitschleifen-Universum beeinflusst den weiteren Verlauf und fordert zum Experimentieren mit Ursache und Wirkung heraus.

Narrative Stärke auf einem fremden Planeten

Als Exo-Archäologe Bale strandest du mit Kollegin Jen und KI-Begleiter auf Tor Ulsat – bis eine uralte Alien-Technologie die Realität zerreißt. Plötzlich bist du gefangen zwischen Zeiten, auf der Suche nach Antworten, während die Welt und deine Identität Stück für Stück zerfallen. Die emotional vielschichtige Reise ist komplett vertont und barrierefrei designed, was dazu einlädt, jede Ecke des faszinierenden Planeten zu erkunden, Rätsel zu entschlüsseln und das Schicksal einer verlorenen Zivilisation zu lüften.

Gamescom-Premiere: Deutsche Indie-Kraft auf großer Bühne

Veröffentlicht von Headup und entwickelt von Miroubound Interactive, feiert „Causal Loop“ als narrative Sci-Fi-Puzzler seine Premiere auf PC via Steam, Epic Games und GOG. Was dazu führt das schon jetzt das Spiel internationale Medienaufmerksamkeit auf sich zieht. Durch Zeit, Konsequenz und Survival-Einflüsse setzt der Titel sowohl im Gameplay als auch in der Story Maßstäbe und unterstreicht: Die deutsche Indie-Szene kann Innovation und Storytelling auf Top-Niveau.



Einen Einblick in das Spielerlebnis bekommt ihr in den vier Minuten langem kommentierten Gameplay video.