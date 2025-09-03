CaDA Neuheit: Lotus Cars Exige Cup 430 im Maßstab 1:8

CaDA hat ein neues Highlight für Modellbau- und Motorsportfans angekündigt: den Lotus Cars Exige Cup 430 als detailgetreues Technic-Set im Maßstab 1:8. Dieses beeindruckende Modell bringt die Eleganz und Power des britischen Supersportwagens direkt ins Wohnzimmer.

YouTube-Video vom Lotus-Set wird noch ergänzt, sobald dies online geht.

Da lacht das Klemmbaustein- & CaDA-Herz

Mit seiner hohen Teileanzahl, realistischen Funktionen und einem detailreichen Design richtet sich das Set besonders an erwachsene Baustein-Enthusiasten und Sammler. Der Exige Cup 430 überzeugt nicht nur durch seine sportliche Linienführung, sondern auch durch funktionale Elemente, die das Originalfahrzeug authentisch widerspiegeln. Der CaDA Lotus Exige Cup 430 besteht aus über 3.000 Bauteilen und bietet zahlreiche realistische Funktionen. Dazu gehören eine lenkbare Vorderachse, eine funktionierende Radaufhängung, aufklappbare Türen sowie ein detailliert nachgebildeter Motorblock. Mit einer Länge von rund 56 cm ist das Modell im Maßstab 1:8 ein echtes Schwergewicht im Regal und eignet sich perfekt als Schaustück für Vitrinen oder Sammlungen.

Der neue CaDA Lotus Exige Cup 430 (C61511W) ist ab sofort im Handel erhältlich. Für alle Fans von Sportwagen, Technik-Sets und detailreichen Modellen dürfte dieses Set ein absolutes Must-Have sein.