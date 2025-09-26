Bowser im Mario Kart™ Pipe Kart – Carrera RC Action für Fans

Mario, Luigi und Peach stehen schon in den Startlöchern, doch nun donnert Bowser mit mächtiger Präsenz auf die Carrera-Rennstrecke. Als Marios ewiger Rivale sorgt er mit seinem brandneuen Mario Kart™ Pipe Kart für zusätzliche Spannung im Fahrerfeld und erweitert das umfangreiche Carrera-Sortiment rund um die Mario Kart™ Lizenz. Ein echtes Highlight für Fans, das die Kultwelt der Videospiele direkt mit packender Racing-Action verbindet.

Gruselfaktor garantiert: Bowser rollt bald mit seinem Mario Kart™ Pipe Kart (UVP: 49,99 €) an den Start und reiht sich neben Mario, Luigi und Peach ein, bevor er mit bis zu 9 km/h über die Strecke jagt. Das offiziell lizenzierte Modell gleicht seinem Videospiel-Vorbild bis ins Detail und bringt die Faszination vom Bildschirm direkt ins Wohnzimmer. Mit fast 21 cm Länge, dem markanten Pipe Kart-Design und einer Full Function Steuerung wird jedes Rennen zum Erlebnis. Die robuste Bauweise mit spezieller Karosserie und Luftreifen sorgt für langanhaltenden Fahrspaß und Bowser zeigt eindrucksvoll, wie man Gegner hinter sich lässt. Bis zu 30 Minuten können kleine und große Rennfahrer ab 6 Jahren Vollgas geben, bevor der 3,2 V 320 mAh LiFePo4 Akku wieder aufgeladen werden muss.

Dank störungsfreier 2,4-GHz-Technologie treten bis zu 16 Fahrzeuge gleichzeitig gegeneinander an, perfekte Bedingungen für spannende Mario Kart™ Duelle mit Bowser, Mario & Co. Alle Carrera RC Mario Kart™-Modelle sind „Ready to Run“ und starten sofort ins Rennen: Akku, Ladekabel, Controller und Batterien für den Controller sind bereits im Lieferumfang enthalten.

1 von 3

Mit Bowser im Pipe Kart beginnt ein neues Kapitel voller Mario Kart™-Action bei Carrera, bereit für heiße Rennen, spektakuläre Showdowns und jede Menge Adrenalin.