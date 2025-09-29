Borderlands 4: Neuer Kammerjäger C4SH im ersten Story-DLC enthüllt

Auf dem Borderlands 4-Panel der Tokyo Game Show 2025 hat Gearbox erstmals C4SH, einen brandneuen Kammerjäger, vorgestellt. Der ungewöhnliche Held ist Teil des kostenpflichtigen Story-Packs *Mad Ellie and the Vault of the Damned*, das im ersten Quartal 2026 erscheinen soll.

C4SH war ursprünglich ein Casino-Dealer-Bot, ist heute jedoch ein ruheloser Drifter, der sich dem Rausch verfluchter, eldritchartiger Artefakte verschrieben hat. Genau die wird es im ersten Story-Pack reichlich geben und sie könnten C4SH entscheidende Vorteile im Kampf verschaffen.

Wie alle Kammerjäger bringt C4SH drei einzigartige Action-Kills mit. Anders als bei seinen Kollegen spielt bei ihm jedoch stets ein unberechenbarer Glücksfaktor eine Rolle. Seine Fähigkeiten reichen von mächtigen Buffs für das Team über verheerende Schadensangriffe bis hin zum Absaugen gegnerischer Kräfte. Die vollständige Skill-Enthüllung folgt zu einem späteren Zeitpunkt, doch fest steht schon jetzt: Wer das Risiko liebt, wird mit C4SHs Spielstil viel zu gewinnen haben oder alles verlieren.

So könnt ihr C4SH spielen

C4SH wird direkt beim Release des Story-Packs für alle verfügbar, die über eines der folgenden Pakete verfügen:

Borderlands 4 Super Deluxe Edition

Vault Hunter Pack (enthalten in der Super Deluxe Edition)

Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned (im Vault Hunter Pack enthalten)

Zusätzlich dürfen sich alle Spieler:innen über kostenlose Updates mit Seasonal Mini-Events, unbesiegbaren Bossen und weiteren Inhalten freuen. Parallel erscheinen auch kostenpflichtige Bounty Packs, die kompakte Story-Kapitel, neue Ausrüstung, Cosmetics und Loot-Karten ins Spiel bringen. Vier dieser Bounty Packs sind bereits im Bounty Pack Bundle enthalten, das Teil der Deluxe- und Super Deluxe Edition von Borderlands 4 ist.