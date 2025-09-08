Borderlands 4 enthüllt beeindruckenden Voice Cast

Nur wenige Tage vor dem weltweiten Launch hat 2K und Gearbox Software die vollständige Sprecherbesetzung von Borderlands 4 enthüllt. Das heiß erwartete Loot-Shooter-Sequel bringt nicht nur neue Vault Hunter ins Spiel, sondern auch eine hochkarätige Riege an Synchronsprecher:innen.

Die neuen Stimmen in Borderlands 4

Dave Fennoy (bekannt als Lee aus The Walking Dead: A Telltale Series) leiht dem neuen Hauptantagonisten The Timekeeper seine markante Stimme.

Jim Foronda kehrt als Claptrap zurück, ebenso wie Brina Palencia in der Rolle von Moxxi .

Cian Barry spricht Zane, Zehra Fazal übernimmt Amara, während Delbert Hunt Rush vertont. Erica Luttrell spricht Levaine und Trevor Devall gibt Defiant Calder seine Stimme.

Die vier neuen Vault Hunter

Auch die spielbaren Charaktere haben namhafte Sprecher:innen bekommen:

Vex – gesprochen von Judy Alice Lee (Marvel Rivals, Hades II)

– gesprochen von (Marvel Rivals, Hades II) Rafa – gesprochen von Alejandro Saab (Persona 3 Reload)

– gesprochen von (Persona 3 Reload) Amon – gesprochen von Ray Chase (X-Men ’97, Cyclops)

– gesprochen von (X-Men ’97, Cyclops) Harlowe – gesprochen von Kimberley Brooks (Batman Arkham, Oracle)

Darüber hinaus übernimmt DC Douglas (bekannt als Wesker aus Resident Evil 5) die Rolle von Mychal, einer neuen Figur im Borderlands-Universum.

Release von Borderlands 4

12. September 2025 – Release für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC

– Release für 3. Oktober 2025 – Launch auf Nintendo Switch 2

Mit der Enthüllung des Voice Cast steigt die Spannung noch einmal deutlich. Fans dürfen sich auf eine Mischung aus bekannten Stimmen, neuen Charakteren und gewohnt verrücktem Borderlands-Humor freuen.