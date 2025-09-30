BlueBrixx präsentiert die Normannenburg: Turmburg – ein Klemmbaustein-Monument des Mittelalters

Burgen-Fans und Mittelalter-Enthusiasten aufgepasst: BlueBrixx hat mit der Normannenburg: Turmburg ein neues Sammlerstück veröffentlicht, das den Geist des 11. und 12. Jahrhunderts detailgetreu einfängt. Mit einem Preis von 499,95 € zählt das Modell zu den Premium-Sets des Herstellers und richtet sich an erfahrene Baumeister, die den Nervenkitzel einer herausfordernden Bauzeit schätzen.

Die Turmburg zeichnet sich durch ihre authentische Architektur aus, die an historische Festungen der Normannen erinnert. Wehrgänge, Zinnen und massive Steinmauern prägen das Bild. Besonders imposant ist der große Hauptturm, der als Blickfang über der gesamten Anlage thront. Dank der modularen Bauweise lassen sich Abschnitte individuell anpassen oder umbauen, wodurch kreativen Erweiterungen nichts im Wege steht.

Highlights des Sets

Detailgetreues Mittelalter-Design : Von Zinnen bis zu Schießscharten – alles dabei

: Von Zinnen bis zu Schießscharten – alles dabei Monumentale Bauhöhe durch den zentralen Turm

durch den zentralen Turm Modularität für Anpassungen und Kombination mit weiteren BlueBrixx-Burgsets

für Anpassungen und Kombination mit weiteren BlueBrixx-Burgsets Realistische Farbgebung , die den Burgenbau der Normannen stimmungsvoll einfängt

, die den Burgenbau der Normannen stimmungsvoll einfängt Sammler- und Vitrinenstück für Mittelalter- und Klemmbaustein-Fans

Mit der Normannenburg: Turmburg setzt BlueBrixx seine beliebte Burgenreihen fort. Die schon lange für Fans historischer Bauten eine feste Größe ist. Dieses Set ist nicht nur ein Hingucker in jeder Sammlung, sondern lädt auch zum kreativen Umbau ein. Wer schon immer seine eigene mittelalterliche Festung Stein für Stein errichten wollte, bekommt hier eine der bislang ambitioniertesten und imposantesten Umsetzungen im Sortiment von BlueBrixx.