Bayonetta stürzt sich in The First Descendant: Neue Kollaboration ab 6. November

Fans von The First Descendant dürfen sich auf ein spektakuläres Crossover freuen: Bayonetta, die legendäre Umbra-Hexe, wird ab dem 6. November 2025 im Looter-Shooter verfügbar sein. Die Ankündigung erfolgte auf der Tokyo Game Show 2025, begleitet von einem neuen Trailer, der einen ersten Einblick in die dynamische Kollaboration gewährt.

Bayonettas Stil trifft The First Descendant

Spieler können Bayonettas ikonischen Stil mit einem Ganzkörper-Collab-Skin erleben. Dazu gehören die legendären Waffen Scarborough Fair, thematische Effekte und eine Vielzahl von Kosmetikartikeln. Wie exklusive Waffen-Skins, Make-up-Skins sowie spezielle Social-Motion- und Spawn-/Despawn-Effekte. Der Trailer zeigt unter anderem den Charakter Gley, bewaffnet mit dem exklusiven Collab-Waffenskin „The Last Dagger“. Inspiriert von Bayonettas berühmten Handfeuerwaffen. Außerdem sind Kämpfe zu sehen, die an Bayonettas bekannte „Witch Time“-Mechanik erinnern, bei der Projektile in Zeitlupe abgefeuert werden, ein visueller Leckerbissen für Fans der Reihe.

Livestream und neue Inhalte

Zur Feier der Zusammenarbeit plant NEXON einen Entwickler-Livestream am 27. September 2025 um 2 Uhr nachts. Bei dem Fans einen Live-Blick auf das Bayonetta-Cosplay von der Tokyo Game Show erhalten. Zusätzlich wird ein Vorschau-Update für den 1. Oktober präsentiert, das unter anderem die neue Waffe „Sword“ samt Modulen und externen Komponenten zeigt. Ein brandneuer Dungeon wird ebenfalls enthüllt.

Die Kollaboration bringt nicht nur Bayonettas unverwechselbaren Stil ins Spiel. Sondern erweitert The First Descendant um neue Gameplay-Mechaniken, kosmetische Optionen und Inhalte. Die sowohl Veteranen als auch Neulinge begeistern dürften. Mit dem bevorstehenden Livestream gibt es zudem die Möglichkeit, die Updates hautnah mitzuerleben. Und einen ersten Blick auf die neuen Spielinhalte zu werfen.