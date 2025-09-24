Battlefield 6: Wird es wieder eine zerstörerische Kampagne?

Im Rahmen der State of Play hat Electronic Arts einen brandneuen Trailer zu Battlefield 6 präsentiert. Diesmal stand die Kampagne im Fokus, die den Spielern erstmals einen tieferen Einblick in die Story des kommenden Ego-Shooters gewährt. Der Release ist nicht mehr weit entfernt: Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025.

Erste Eindrücke aus der Kampagne

Der Trailer zeigt packende Action-Sequenzen, die direkt in das Herz der Schlachten führen. Besonders eindrucksvoll ist eine Szene, in der Spieler mitten im Ozean abgesetzt werden – von dort geht es nahtlos in den Kampf über. Neben intensiven Feuergefechten deutet das Material auch groß angelegte Missionen und wechselnde Einsatzorte an, die für die Reihe typisch sind. Damit knüpft Battlefield 6 an die Tradition spektakulärer Einzelspieler-Kampagnen an, die nicht nur Shooter-Action, sondern auch filmreife Inszenierungen bieten sollen.

Mehr als nur Multiplayer

Während Battlefield vor allem für seine großflächigen Multiplayer-Schlachten bekannt ist, will EA mit der Kampagne erneut eine fesselnde Geschichte erzählen. Details zur Handlung selbst hält der Publisher zwar noch zurück, doch der Trailer macht klar: Spieler dürfen sich auf eine Mischung aus taktischen Missionen, explosiver Action und immersiven Schauplätzen freuen.

Release im Oktober

Battlefield 6 erscheint bereits am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Weitere Informationen zu Multiplayer, Spielmodi und möglichen Live-Service-Inhalten werden in den kommenden Wochen erwartet. Der erste Kampagnen-Trailer macht deutlich, dass EA und DICE nicht nur auf Multiplayer setzen, sondern auch im Singleplayer ein intensives Erlebnis bieten wollen. Mit filmreifer Inszenierung, abwechslungsreichen Missionen und actiongeladenen Szenen könnte Battlefield 6 zu einem der Shooter-Highlights des Jahres werden.