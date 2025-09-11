Battlefield 6: EA bestätigt Battle Royale-Modus – Erste Tests laufen in Battlefield Labs

Electronic Arts hat offiziell bestätigt, dass Battlefield 6 einen eigenen Battle Royale-Modus erhalten wird. Der Modus ist ab sofort für ausgewählte Spieler im Battlefield Labs-Programm spielbar und wird dort ausgiebig getestet, bevor er möglicherweise seinen Weg in die Vollversion findet.

100 Spieler, Squad-Fokus und Fahrzeuge, Battle Royale à la Battlefield 6

Im Blogpost betont das Entwicklerteam, dass die Rückmeldungen der Tester entscheidend sind, um den Modus zu optimieren. Anders als bei Genre-Konkurrenten soll Battlefield 6: Battle Royale klar auf den Stärken der Serie aufbauen: klassenbasierte Squad-Mechaniken, taktische Zerstörung und intensiver Fahrzeugeinsatz. Insgesamt treten 100 Spieler gegeneinander an, aufgeteilt in vier große Teams zu je 25 Soldaten. Die Karte bietet zahlreiche Points of Interest, taktische Möglichkeiten und natürlich das bekannte Battlefield-Gefühl von großangelegten Schlachten.

Das gefährlichste „Ring of Fire“ im Genre

Besonders spannend: Die Entwickler versprechen „den gefährlichsten Ring im Gaming“. Anstatt taktisch durchlaufen oder als Deckung genutzt zu werden, tötet der Ring sofort jeden, der ihn berührt. Mit eindringlichen Warnungen, wenn die Flammenwand näher rückt, sollen Spieler in immer intensivere Gefechte gedrängt werden.

Kommt Battle Royale direkt zum Launch?

Ob der Modus pünktlich zum Release von Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 verfügbar sein wird, ist derzeit noch offen. EA hält sich bedeckt und verweist darauf, dass man erst nach den Tests im Battlefield Labs entscheidet, wie und wann der Modus integriert wird. Klar ist jedoch: Die Entwickler versprechen ein „Battle Royale auf Battlefield-Art“, das sich vom Standard des Genres abheben soll.