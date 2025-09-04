Barbie Horse Trails: Neues Open‑World‑Abenteuer mit frischen Screenshots & Release am 10.10.2025

Mattel, Inc., einer der weltweit führenden Hersteller von Spielwaren und Familienunterhaltung, und Outright Games, ein renommierter Publisher familienfreundlicher Videospiele, haben neue Screenshots zu ihrem kommenden Spiel Barbie™ Horse Trails enthüllt. Das Einzelspieler-Open-World-Abenteuer erscheint am Freitag, 10. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam.

In Barbie Horse Trails begeben sich die Spielenden gemeinsam mit ihrem treuen Pferd Lucky auf eine Reise durch die malerischen Landschaften des Canterbury Trails Park. Als Barbie „Brooklyn“ Roberts oder Barbie „Malibu“ Roberts gilt es, farbenfrohe Ökosysteme zu erkunden, von der Natur inspirierte Missionen zu erfüllen und verborgene Schätze zu entdecken.

Highlights des Spiels:

Junior Rangers: Gemeinsam mit Park Rangern und Kens Tante Lady Carson den Canterbury Trails Park verschönern.

Vielfältige Umgebungen: Von Wildblumenwiesen über dichte Wälder bis zu Bergen und Seen.

Bekannte Charaktere: Wiedersehen mit Ken, Teresa, Nikki und Daisy für Nebenmissionen und Herausforderungen.

Wildtiere entdecken: Mit Chef-Rangerin Annalise das Wildlife Centre besuchen und Flora & Fauna kennenlernen.

Magische Momente festhalten: Mit der In-Game-Kamera besondere Augenblicke dokumentieren und im Quest-Journal festhalten.

Geheimnisse lüften: Mit Archäologin Dr. Potts antike Keramiken ausgraben und eine mysteriöse Pferde-Quest lösen.

Pferdepflege: Lucky putzen, füttern, verwöhnen und so die Bindung stärken.

Individueller Stil: Outfits, Ausrüstung und Accessoires wie Trensen, Sättel, Zöpfe und Schleifen sammeln und anpassen.

„Mit Barbie Horse Trails wollten wir ein Abenteuer schaffen, das Erkundung und Kreativität in den Mittelpunkt stellt“, so Erika Winterholler, Head of Business Development, Digital Gaming bei Mattel.

Stephanie Malham, Managing Director von Outright Games, ergänzt: „Die Kombination aus ikonischer Marke und Reitabenteuer hebt das Spielerlebnis auf ein neues Level.“