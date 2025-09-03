Atari erwirbt Ubisoft Spiele in einer strategische Partnerschaft, in derem Rahmen fünf Spiele von Ubisoft an Atari übertragen werden. Ziel dieser Vereinbarung ist es, die betreffenden Titel neu zu veröffentlichen sowie Möglichkeiten zur Erweiterung und Weiterentwicklung der jeweiligen Franchises zu prüfen.

Bei den Spieleklassikern handelt es sich um:

Cold Fear (2005) – Survival-Horror für PS2, Xbox und den PC

Child of Eden (2011) – musikalischer Rail-Shooter für die PS3 und Xbox 360

I Am Alive (2012) – postapokalyptische Action-Adventure mit Survival-Elementen für die PS3 und Xbox 360

Grow Home (2015) – physikbasierten Plattformer für die PS4 und den PC

Grow Up (2016) – physikbasierten Plattformer für die PS4, Xbox One und den PC

Atari-CEO und Chairman Wade Rosen zeigte sich optimistisch:

„Ubisoft und Atari haben beide eine Tradition darin, Welten zu erschaffen, die Spielerinnen und Spieler lieben gelernt haben – nicht nur wegen der Spielmechanik, sondern auch wegen des Gefühls, das sie auslösen. Wir freuen uns, diese Titel neu einzuführen und gleichzeitig Wege zu erkunden, wie wir diese Marken weiterentwickeln können.“

Welche Vorteile Ubisoft durch die Weitergabe der Marken hat, ist bisher nicht bekannt. Am wahrscheinlichsten scheint die Vorbereitung von Remastern und deren Veröffentlichung auf den Konsolen PS5, Xbox und Switch 2 zu sein. Das Unternehmen besitzt das Studio Nightdive, das sich auf die Adaption klassischer Spiele für moderne Plattformen spezialisiert hat. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Atari für einige dieser Spiele ehrgeizigere Absichten hat.

Ubisoft hat seit vielen Jahren finanzielle Probleme. Zuletzt wurden die drei Marken Assassin’s Creed, Far Cry und Tom Clancy’s Rainbow Six von Ubisoft in eine neue Tochtergesellschaft ausgelagert. Damals hatte sich hier die Großaktionärsfirma Tencent mit 1,16 Milliarden Euro beteiligt.

Videoquelle: Ubisoft & IGN