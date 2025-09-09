Asus released neue Outdoor Router Linie

Der digitale Lebensstil macht auch vor dem Gartenzaun nicht halt: Mit dem neuen ASUS Outdoor RouterZenWiFi BD4 hebt die Firma die Messlatte für Outdoor-Konnektivität auf ein neues Level und verbindet leistungsstarke WiFi 7-Technologie mit robuster Bauweise für jedes Wetter. Ob Homeoffice auf der Terrasse, Überwachung von Außenkameras oder smarte IoT-Anwendungen im Außenbereich – mit einer Abdeckung von bis zu 770 Metern, 3600 Mbit/s Dualband-Speed und cleveren Mesh-Features sorgt der ZenWiFi BD4 Outdoor für nahtlose, stabile und sichere Netzwerke rund ums Haus.
Sorgenfreies WiFi 7 für jede Außenumgebung kurz zusammengefasst.
- Ermöglicht Dualband-WiFi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 3600 Mbit/s mit Multi-Link-Betrieb für optimierte Verbindungsstabilität und 4K-QAM für effiziente Datenübertragung
- Die AiMesh-Technologie erhöht die Abdeckung um bis zu 2530 Quadratfuß und bietet einfache Erweiterbarkeit und nahtlose Konnektivität für kompatible ASUS Router
- Entwickelt für den Außenbereich mit Schutzklasse IP65, Temperaturtoleranz von -30 °C bis 60 °C und zwei 2,5G-PoE-In-Ports für eine flexible und einfache Installation
- Mit der Smart Home Master Network-Funktion können Benutzer bis zu drei SSIDs für IoT-Geräte, Kindersicherung und mehr einrichten
Ratingen, Deutschland, 03. September 2025 — ASUS hat heute die Verfügbarkeit des ZenWiFi BD4 Outdoor bekannt gegeben, eines leistungsstarken und robusten Routers, der nahtlose WiFi 7-Konnektivität auf jede Außenumgebung ausweitet. Mit diesem Gerät können Benutzer Außenkameras und IoT-Geräte sicher verbinden, remote arbeiten oder Inhalte auf der Terrasse streamen – ZenWiFi BD4 Outdoor gewährleistet eine ultraschnelle, reibungslose und sichere WiFi 7-Abdeckung für mehrere Geräte und bei jedem Wetter.
Geschwindigkeit und Erweiterbarkeit
Der ZenWiFi BD4 Outdoor bietet Geschwindigkeiten von bis zu 3600 Mbit/s in einer Entfernung von bis zu 770 Metern (Abdeckung variiert je nach Region). Dank Dualband-WiFi 7 verfügt er außerdem über Multi-Link Operation (MLO) zur Verbesserung der Stabilität von Netzwerkverbindungen sowie 4K-QAM für eine hocheffiziente Datenübertragung. Und er ist mit ASUS AiMesh-Routern kompatibel, was eine noch größere Abdeckung und einfache Erweiterbarkeit.
Robustes und flexibles Design
Der ZenWiFi BD4 wurde für den Einsatz im Freien zu jeder Jahreszeit entwickelt und verfügt über ein IP65-zertifiziertes wasser- und staubgeschütztes Gehäuse, Schutz vor elektrostatischer Entladung und Überspannung sowie einen breiten Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 60 °C. Dank Power over Ethernet (PoE+) und zwei 2,5G-PoE-In-Ports mit automatischer WAN-Erkennung ist eine vereinfachte Installation mit nur einem Kabel möglich. Der Router kann auch über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt werden. Darüber hinaus ermöglichen vielseitige Befestigungsoptionen eine einfache Installation an Wänden, Masten oder ebenen Flächen.
Sicherheit im Außenbereich und intelligente Steuerung
Die ZenWiFi BD4 Outdoor-Serie bietet robuste dreistufige Netzwerksicherheit, einschließlich AiProtection Pro in kommerzieller Qualität, Kindersicherung und vorinstallierter Unterstützung für mehrere beliebte VPN-Dienste, bei denen sich Benutzer über eine dedizierte SSID, die von der Smart Home Master-Funktion bereitgestellt wird, rund um ihr Haus anmelden können. Mit dieser Funktion können Benutzer bis zu drei SSIDs einrichten, die auch die einfache Verwaltung von Sicherheitskameras oder anderen IoT-Geräten wie Garagentoröffnern, und intelligenten Leuchten umfassen können.