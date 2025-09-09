Asus released neue Outdoor Router Linie

Der ZenWiFi BD4 wurde für den Einsatz im Freien zu jeder Jahreszeit entwickelt und verfügt über ein IP65-zertifiziertes wasser- und staubgeschütztes Gehäuse, Schutz vor elektrostatischer Entladung und Überspannung sowie einen breiten Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 60 °C. Dank Power over Ethernet (PoE+) und zwei 2,5G-PoE-In-Ports mit automatischer WAN-Erkennung ist eine vereinfachte Installation mit nur einem Kabel möglich. Der Router kann auch über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt werden. Darüber hinaus ermöglichen vielseitige Befestigungsoptionen eine einfache Installation an Wänden, Masten oder ebenen Flächen.