Arcane Overdrive: Fantasy-Survival-Roguelike mit Fahrzeugbau auf Steam

Das unabhängige Studio Nords Games hat sein neues Projekt Arcane Overdrive angekündigt, eine Mischung aus Survival- und Roguelike-Elementen, die bald auf Steam erscheint. In einer mittelalterlichen Fantasy-Welt erschaffen Spieler aus modularen Bauteilen und monströsen Kreaturen ihre eigenen Fahrzeuge, um damit gegen Horden von Orks, Werwölfen, Skeletten und gewaltigen Bossgegnern anzutreten. Eine kostenlose Demo wird vom 13. bis 20. Oktober im Rahmen des nächsten Steam Next Fest verfügbar sein.

„Mit Arcane Overdrive wollten wir Spielern die Freiheit geben, einzigartige Fantasy-Fahrzeuge zu entwerfen und in den Kampf zu führen. Diese Maschinen bestehen aus mystischen Komponenten und Monstern, die überall in der Spielwelt zu finden sind. Statt klassischer mittelalterlicher Transportmittel haben wir Fahrzeuge erschaffen, die sich organisch in das Fantasy-Universum einfügen.“, Can Sancaktaroğlu (Game Designer)

Im Spiel werden Waffen und Zauber durch Fahrzeugteile sowie Levelaufstiege freigeschaltet. Sie verleihen Effekte wie Feuer, Eis, Gift und weitere Elemente. Wer beim Aufstieg wiederholt dieselbe Waffe wählt, steigert deren Durchschlagskraft und verbessert ihre Werte.

Die Features im Überblick: