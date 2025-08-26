 Zenless Zone Zero 2.2 „Geh nicht gelassen in die gute Nacht“ – Neue Agenten, Events & Gameplay‑Highlights

HoYoverse hat die Veröffentlichung der neuen Version 2.2 von Zenless Zone Zero mit dem Titel „Geh nicht gelassen in die gute Nacht“ für den 4. September angekündigt. Das Update führt die beiden neuen Agentinnen Seed sowie Orphie & Magus aus der Elitetruppe der Verteidigungsmacht ins Spiel ein. Diese sogenannte Obol‑Truppe ist auf der Waifei‑Halbinsel im Einsatz, um die Überreste der Exaltierten zu untersuchen und stößt dabei auf Gefahren, die tief unter der Erdoberfläche lauern. Nach den Ereignissen der vorherigen Kapitel, in denen die Intrigen der Exaltierten vereitelt wurden, greift die Verteidigungsmacht nun stärker ein und mischt sich in die Machtkämpfe in New Eridu ein.

Angeführt von Generalmajor Lorenz und unter dem Kommando von Oberst Isolde deckt die Obol‑Truppe lange verborgene Wahrheiten auf. Dabei rückt besonders die geheimnisvolle Vergangenheit der technisch brillanten Seed in den Fokus. Als Rang‑S‑Elektro‑Attacke‑Agentin hat sie den Mecha Seed Sr. zu einem schlagkräftigen Partner umgebaut, der mit überwältigender Feuerkraftunterdrückung punktet und in Kombination mit anderen Attacke‑Agenten den verursachten Schaden des Teams dauerhaft steigert. Ihre Kollegin Orphie & Magus, ebenfalls Rang‑S, setzt auf Feuer‑Attacken und präzise Teamkoordination. Sie kann mit verstärkten Spezialangriffen ihre Verbündeten unterstützen, sammelt dabei „Wärmestauung“ an und versetzt bei Treffern alle Teammitglieder in den Zustand „Aufs Korn genommen“, was Angriffskraft und Nachschock verstärkt. Unterstützung erhalten sie von Mercury, einem Rang‑S‑Bangboo‑Partner, der mit einem Panzer über das Schlachtfeld rollt. Außerdem feiern die Rang‑S‑Agenten Trigger (Elektro‑Durchbruch) und Evelyn (Feuer‑Attacke) ihr Comeback. Ein Ausblick gilt Soldatin Nr. 0, Anby, die derzeit ein hartes Training absolviert und in einer späteren Version gestärkt zurückkehrt.

Version 2.2 bringt zudem frische Spielaktionen mit sich. Im Tower‑Defense‑Minispiel „Beherzte Bangboobrigade“ warten neue Karten, Gegner und Mechaniken wie Grasfelder oder Miasma‑Zonen. Wer die Level meistert, erhält das neue Rang‑A‑Bangboo Excaliboo, das vor seinem Angriff versucht, ein heiliges Schwert aus dem Stein zu ziehen, gelingt es, entfesselt es mächtige Schwerthiebe, andernfalls nutzt es den Stein als wuchtigen Hammer. Für rhythmisches Spielvergnügen sorgt die Aktion „Im Rausch des Rhythmus“, in der Proxys im Takt zu bekannten Stücken die richtigen Tasten drücken, um wertvolle Belohnungen zu erspielen.

Darüber hinaus wurden Komfortfunktionen erweitert: Vor dem Start des Begleitermodus kann nun gewählt werden, ob man mit Belle oder Wise spielt. Mit seiner Mischung aus neuen Figuren, erweiterten Spielmechaniken und abwechslungsreichen Events dürfte Zenless Zone Zero Version 2.2 sowohl Story‑Fans als auch Event‑Jäger begeistern. Das Update erscheint am 4. September für PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS und Android.

Zusätzlich hat Zenless Zone Zero seine erste umfassende Kooperation für Gaming‑Peripherie mit Razer bekanntgegeben. Die Kollektion, inspiriert von der beliebten Figur Miyabi, umfasst den Gaming‑Stuhl Razer Iskur V2 X, die mechanische Tastatur Razer BlackWidow V4 X, die Maus Razer Cobra sowie das Mauspad Razer Gigantus V2 – Medium.