World of Warships würdigt das Ende des Zweiten Weltkriegs mit besonderen Inhalten im neuen Update

Wargaming, Entwickler und Publisher des historisch inspirierten Multiplayer-Marinespiels World of Warships, ehrt mit dem aktuellen Update das 80. Jubiläum seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Anlässlich dieses Meilensteins erwarten die Spieler exklusive Belohnungen, neue Schiffe und besondere Spielinhalte – darunter der amerikanische Premium-Kreuzer San Diego (Stufe VIII) sowie der in der Werft konstruierbare Zerstörer USS Laffey (Stufe X). Ergänzt wird das Update durch ein neues Raritätssystem für Inhalte in der Waffenkammer.

“Im Namen der Zukunft” – Neue Operationen zum Gedenken an das Kriegsende

Zum 80-jährigen Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs bringt World of Warships drei zeitlich begrenzte Operationen, die historische Begebenheiten nachzeichnen. Im Rahmen des dreiwöchigen Events “Im Namen der Zukunft” stehen den Spielern die Missionen “Arktiskonvoi”, “Tokyo Express” und “Pazifikoffensive” zur Verfügung. Jede Operation ist auf bis zu sieben Spieler ausgelegt und bietet abwechslungsreiche Einsätze wie Konvoi-Eskorten, Überfälle oder das Ausschalten feindlicher Verteidigungsanlagen.

Als Unterstützung stehen temporär der französische Kreuzer La Galissonnière (Stufe VI) sowie der amerikanische Kreuzer Cleveland (Stufe VIII) als Leihschiffe bereit.

Nach Ablauf der ersten drei Wochen kehren alle Operationen für eine finale vierte Woche zurück – diesmal mit erweiterten Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich Stufen und Nationen. Der Fortschritt wird mit Sternen belohnt, die wiederum eine spezielle Story-Kampagne freischalten und zur neuen Sammlung “Chroniken 39–45” beitragen. Zu den Belohnungen zählen unter anderem:

Ein spezieller Skin zum Kriegsende für das Schlachtschiff Iowa (Stufe IX)

(Stufe IX) Ein neuer Zerstörungseffekt namens “Unterwasserexplosion”

Der neue amerikanische Kommandant Robert Adams

Spieler, die das gesamte Event erfolgreich abschließen, erhalten als Hauptbelohnung den Premium-Kreuzer San Diego (Stufe VIII).

Die USS Laffey kommt in die Werft – das “unsterbliche Schiff”

Mit dem neuen Update beginnt in der Werft der Bau der USS Laffey (Stufe X), eines legendären amerikanischen Zerstörers, der sich während des Zweiten Weltkriegs besonders hervortat. Unter anderem war das Schiff bei der Landung in der Normandie und der Schlacht um Okinawa im Einsatz, wo es sechs Kamikaze-Angriffe sowie vier Bombentreffer überstand – was ihm den Beinamen “das unsterbliche Schiff” einbrachte.

Im Spiel punktet die Laffey durch eine Kombination aus solider Tarnung, effektivem Flugabwehrfeuer, einem verbesserten Reparaturteam und vielseitigen taktischen Optionen:

127-mm-Geschütze mit hoher Feuerrate

Kurzstreckentorpedos

Eine Variante der Stoßfeuer-Mechanik

Ein umschaltbarer Nebelerzeuger

Neues Raritätssystem für Inhalte in der Waffenkammer

Mit dem Update wird ein neues System zur Seltenheit von Inhalten in die Waffenkammer eingeführt. Schiffe, Tarnungen und Zerstörungseffekte erhalten nun farbcodierte Raritätsstufen, die auf einen Blick erkennen lassen, wie selten ein Gegenstand ist. Dieses System wird zusätzlich im Kapitänslogbuch integriert.

