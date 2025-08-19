World of Warcraft: Midnight – Neue Zonen, Features & Spieler‑Housing

World of Warcraft: Midnight setzt die epische Saga von Azeroth fort. Die Champions finden sich als Figuren auf dem düsteren Schachbrett der Vorbotin der Leere, Xal’atath, wieder, jener Gestalt, die sie nach dem Triumph über Dimensius, den Alles Verschlingenden, geschwächt aus den Ereignissen von The War Within zurückließ.

Doch das zentrale Motiv der Dualität geht über den Kampf zwischen Licht und Leere hinaus: Es beleuchtet auch den Gegensatz von Zerstörung und Schöpfung. Während die Leere droht, Azeroth zu vernichten, eröffnet sich den Heldinnen und Helden zugleich die Chance, etwas zu erschaffen, wonach sie sich schon lange sehnen, ein Zuhause. Ab sofort ist Midnight vorbestellbar, um sich auf die kommenden Schlachten vorzubereiten. Die Erweiterung bietet eine Fülle neuer Inhalte: frische und neu interpretierte Schauplätze, Jagdherausforderungen, neue Kräfte, wertvolle Verbündete und mehr.

Highlights von Midnight

Neuer Knotenpunkt: Silbermond – wiederaufgebaut mit neuen Bereichen wie dem Sanktum des Lichts, dem Gedenkgarten und exklusiven Arealen für Hordespieler.

Neue & aktualisierte Zonen: Immersangwald: Nach Jahren der Heilung bedrohen nun die geheimnisvolle Lichtblüte und Leere-Kultisten das Land. Zul’Aman: Über den ursprünglichen Schlachtzug hinaus warten umliegende Wälder und die Mission, den Trollen bei der Wiedervereinigung mit ihren Loa zu helfen. Harandar: Ein urzeitlicher Pilzdschungel tief im Herzen der Welt, an dem sich die Wurzeln der Weltenbäume treffen. Der Leerensturm: Faszinierende, chaotische Schönheit, aus der die Kräfte der Leere nach Azeroth dringen.

Neues Feature – Beutejagd: Optionales Jagdsystem unter Leitung von Astalor Blutschwur in Silbermond, das zusätzlichen Nervenkitzel in der offenen Welt bietet.

Neues verbündetes Volk – Haranir: Uralte Jäger aus einem Land voller biolumineszenter Flora. Klassen: Krieger, Jäger, Schurke, Priester, Schamane, Magier, Hexenmeister, Mönch, Druide.

Neue Dämonenjäger-Spezialisierung – Verschlinger: DPS-Rolle mit mittlerer Reichweite, die statt Teufelsenergie die Macht der Leere nutzt. Neu: Leerenelfen können nun Dämonenjäger werden.

Neue PvP-Inhalte: Schlächteranhöhe: Welt‑PvP-Hotspot und episches Schlachtfeld, inspiriert von Alteractal und Insel der Eroberung. Ausbildungsgelände: Dauerhafte Rauferei gegen KI-Gegner auf neuen Schlachtfeldern.

Spielerbehausungen: Endlich ein eigenes Heim in Azeroth gestalten – mit unzähligen Dekorationen, größtenteils erspielbar.

Darüber hinaus gibt es alles, was man von einer großen Erweiterung erwartet: neue Raids, Dungeons, Tiefen und frische Gameplay-Updates.

Details zu den digitalen Editionen (Base, Heroic, Epic) samt Boni und Preisen sind im Battle.net-Shop verfügbar.