World of Tanks 2.0: Tier‑XI‑Panzer, neue Karten & episches PvE‑Event ab 3. September

Wargaming, das preisgekrönte Studio hinter dem weltweiten Free‑to‑Play‑Erfolg World of Tanks, präsentiert voller Stolz das bislang ehrgeizigste Update in der Geschichte des Spiels. Mit Update 2.0 beginnt eine neue Ära, die den legendären Panzer‑MMO‑Klassiker grundlegend verändert. Spieler können sich auf die Einführung brandneuer Tier‑XI‑Panzer freuen – 16 mächtige Fahrzeuge mit einzigartigen Spielmechaniken und einem komplett neuen Fortschrittssystem, das in Zukunft kontinuierlich erweitert wird. Gleichzeitig wurde die Garage von Grund auf neu gestaltet: Aus der bisherigen Halle ist nun eine dynamische Fabrik geworden, in der Fahrzeuge montiert, ausgerüstet und für den Einsatz vorbereitet werden.

Auch optisch und technisch hebt sich Update 2.0 deutlich vom bisherigen Stand ab. Die Benutzeroberfläche wurde modernisiert, optimiert und mit mehr Funktionen ausgestattet, um Übersicht und Bedienkomfort zu verbessern. Der neu entwickelte Matchmaker sorgt für kürzere Wartezeiten, ausgewogenere Teams und deutlich dynamischere Gefechte. Spieler dürfen außerdem die lang ersehnte skandinavische Karte „Nordskar“ erkunden – eine atemberaubende Kulisse für packende Duelle.

Mit dem storybasierten PvE‑Event „Operation Boiling Point“ erhält die Veröffentlichung der Tier‑XI‑Panzer zudem einen fesselnden narrativen Rahmen. Hier können Kommandanten drei dieser neuen Panzer auf einem brandneuen Schlachtfeld ausprobieren und ihre Feuerkraft unter realistischen Einsatzbedingungen testen. Über 350 bereits existierende Fahrzeuge aller Stufen wurden für ein faireres Gameplay überarbeitet und erhielten klar definierte Rollen im Gefecht. Abgerundet wird das Erlebnis durch ein umfassendes Sound‑Upgrade: kraftvollere, authentischere Motor‑ und Geschützgeräusche, aufgenommen an echten Panzern, und eine immersivere Klangkulisse, die jede Schlacht intensiver wirken lässt.

„2.0 ist nicht einfach nur ein Update – es ist ein Meilenstein, der die Zukunft von World of Tanks auf Jahre hinaus bestimmen wird“, erklärt Michael Broek, Publishing Director West. „Das gesamte Team hat in den letzten zwei Jahren unermüdlich daran gearbeitet, und wir freuen uns, allen – ob Neulingen, Rückkehrern oder Veteranen – dieses neue Kapitel zu präsentieren.“

Ab dem 3. September heißt es: Panzer starten, Zünder scharf machen und die umfassenden Neuerungen von World of Tanks 2.0 selbst erleben. Die Schlacht ruft – und sie war noch nie so spannend.