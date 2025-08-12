Wargaming zelebriert sechs Jahre World of Warships: Legends mit einem epischen Jubiläums-Update

Wargaming, der Entwickler und Publisher von World of Warships: Legends, dem führenden konsolenbasierten Multiplayer-Marinespiel mit historischer Genauigkeit, lässt zum sechsten Geburtstag die Korken knallen. Das große Update bringt zwei neue Premium-Kreuzer, ein einzigartiges Büroprojekt und einen dreiwöchigen Geburtstagskalender voller Belohnungen. Außerdem erwartet die Spieler die erste Kampagne mit vollständig kostenloser Admiralitätsunterstützung, eine neue Welle spannender Blue Archive-Inhalte sowie zahlreiche Verbesserungen in der Spielqualität.

Weltweite Feier-Kampagne mit Gratis-Admiralität

Zum ersten Mal ist eine Kampagne vollständig ohne Admiralitätsgebühren verfügbar. Auf 100 Meilensteinen warten exklusive Belohnungen. Als Abschluss winkt die Wahl zwischen zwei Premium-Schiffen der Stufe VIII: dem japanischen Zerstörer Minegumo oder dem paneuropäischen Schlachtschiff Niord. Wer sich für eines entscheidet, kann das andere später mit Dublonen erwerben.

Blue Archive – Zweite Welle vom 11. August bis 8. September

Zur Rückkehr von Blue Archive bietet World of Warships: Legends neue Inhalte: Drei Premium-Schiffe – der französische Kreuzer BA Utnapishtim’s Ship (Stufe VIII), das italienische Schlachtschiff BA Binah (Stufe VI) und das sowjetische Schlachtschiff BA Hovercraft (Stufe VII). Ergänzt werden sie von drei neuen Kommandanten mit individueller Sprachausgabe: Hayase Yuuka, Konuri Maki und Kosaka Wakamo. Erhältlich sind diese Neuzugänge über den Store und die Blue Archive II-Container.

Geburtstagsaktionen: Schiffe, Kalender & Sammlerobjekte

Spieler können bei verschiedenen Spielaktivitäten die Event-Währung Piñatitas sammeln und gegen Jubiläums-Belohnungen eintauschen – darunter die panasiatische Kreuzer Irian (Stufe VII) und der britische Kreuzer Dido (Stufe V). Der Geburtstagskalender belohnt drei Wochen lang tägliche Teilnahme, während ein Sonderprojekt das Wiedersehen mit beliebten Event-Items aus Halloween, Neujahr und Black Friday ermöglicht.

Visuelle Optimierungen & Konsolen-Features

Das Update bringt optische Feinschliffe bei Landschaft, Wetter, Beleuchtung und Wasser. Für PlayStation 5 gibt’s jetzt 4K mit stabilen 60 FPS. Besitzer einer PS5 Pro profitieren zusätzlich von Ray Tracing – für ein besonders beeindruckendes Erlebnis auf hoher See.