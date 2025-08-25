Ubisoft kündigt The Division 2: Survivors an

Ubisoft hat offiziell The Division 2: Survivors angekündigt. Eine frische Neuinterpretation des beliebten Survival-Extraction-Modus aus The Division 2. Das Projekt befindet sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase, wird aber schon jetzt unter enger Einbindung der Community geplant.

Neues Projekt mit erfahrener Leitung

Verantwortlich für die Entwicklung ist Magnus Jansén, Creative Director und seit den frühen Tagen von The Division eng mit der Marke verbunden. Er soll sicherstellen, dass die neue Spielerfahrung authentisch bleibt, gleichzeitig aber frische Impulse liefert. In einem ersten Statement betont Ubisoft, dass es ein Projekt für die Community und mit der Community ist: „The Division 2: Survivors ist genauso euer Baby wie unseres. Wir setzen auf Transparenz und möchten die Spieler aktiv in die Entwicklung einbeziehen.“

Spieler dürfen sich also auf regelmäßige Einblicke, Updates und eine enge Kommunikation mit den Entwicklern freuen.

Community-Feedback für The Division 2: Survivors im Fokus

Zwar gibt es noch keine Gameplay-Details, doch erste Concept Arts geben bereits einen Vorgeschmack auf die düstere Atmosphäre des neuen Modus. Fans können mit einer Mischung aus klassischem Division-Gameplay, Survival-Elementen und intensiven Extraction-Momenten rechnen, ein frischer Ansatz, der die Reihe erweitern soll. The Division 2: Survivors hat bislang noch kein Release-Fenster. Ubisoft verspricht aber, die Community in den kommenden Monaten Schritt für Schritt mitzunehmen.