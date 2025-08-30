TORNADO auf der IFA 2025 – Smarte Haushaltsgeräte & Unterhaltungselektronik aus Ägypten

Mit TORNADO, einer der führenden Haushaltsmarken Ägyptens, kommt ein neuer Alltagsheld auf den deutschen Markt. Die Marke steht für intelligente Technologien, verlässliche Qualität und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, alles, um den Haushalt komfortabler und angenehmer zu gestalten. Besucherinnen und Besucher der IFA 2025 in Berlin können TORNADO live erleben.

Highlights für den modernen Alltag

Seit 2001 bietet TORNADO praktische, erschwingliche Lösungen für Haushalt und Unterhaltung. Das vielfältige Sortiment reicht von Großgeräten bis zu cleveren Küchenhelfern. Auf der IFA präsentiert die Marke eine breite Auswahl an Produktneuheiten:

5-in-1-Haustier-Roboterstaubsauger mit selbstentleerender Basisstation, Lasernavigation und Pflege-Set: Saugen, Wischen, automatische Entleerung, Fleckenentfernung und Haustierpflege in einem Gerät. Mit 3.000 Pa Saugkraft, bis zu 210 Minuten Laufzeit sowie App- und Sprachsteuerung, ideal für Haustierbesitzer, die Wert auf Komfort und Präzision legen.

Rahmenlose Smart-TVs (32–65 Zoll) mit WebOS oder Android, 4K-Auflösung, HDR und Sprachsteuerung – für ein beeindruckendes Entertainment-Erlebnis mit direktem Zugriff auf Streaming-Apps.

11-Liter-Doppelstapel-Heißluftfritteuse mit zwei XXL-Körben – für knusprige Ergebnisse, gesundes Kochen und maximale Flexibilität.

7-in-1-Multikapsel-Kaffeemaschine mit Milchtank, 19-bar-Pumpe und automatischem Milchaufschäumer – kompatibel mit allen gängigen Kapselsystemen, für Kaffee in Barista-Qualität zu Hause.

Am interaktiven Messestand erwarten die Gäste Live-Demonstrationen, persönliche Beratung und der direkte Austausch mit Expertinnen und Experten. So zeigt TORNADO, warum die Marke seit über 20 Jahren zu den beliebtesten und vertrauenswürdigsten Haushaltsmarken Ägyptens zählt und nun auch deutsche Küchen und Wohnzimmer erobern möchte.