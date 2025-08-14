Tokyo Underground Killer erscheint am 5. September – Neon, Blut und Katana-Action

Am 5. September 2025 erscheint das Cyberpunk-Actionspiel Tokyo Underground Killer für PC via Steam. Entwickelt vom in Osaka ansässigen Studio Phoenix Game Productions und gemeinsam veröffentlicht mit 3DM Games und Gone Shootin, entführt der Titel Spieler in einen neongetränkten Fiebertraum voller rasanter Kämpfe, blutigem Katana-Einsatz und übernatürlichen Kräften.

Ein Attentäter im Herzen von Tokios Unterwelt

Im Spiel übernehmen Spieler die Rolle von Kobayashi, dem berüchtigten „Shinjuku Vampir“, der für Japans mächtigstes Verbrechersyndikat Gokuraku arbeitet. Zwischen zwielichtigen Gassen, glitzernden Neonlichtern und brutalen Auseinandersetzungen stellen sich Spieler zehn gefährlichen Bossen. Neben präzisen Schwertkämpfen stehen zehn übernatürliche Blut-Skills zur Verfügung, darunter Angriffe wie Feuertornados oder das Aussaugen der Lebensenergie von Gegnern.

Starke Besetzung und einzigartige Präsentation

Das Spiel ist vollständig auf Englisch und Japanisch vertont. In der japanischen Fassung spricht Hidekatsu Shibata (Naruto, One Piece, Dragon Ball) den gefürchteten Syndikatsboss Ishihara. Die Story wird mit schwarzem Humor und überraschenden Wendungen erzählt, untermalt von einem Soundtrack des Kult-Komponisten Andrew Hulshult und inszeniert mit fast 100 Seiten Comic-Panels von Zeichner Hans Steinbach. Studioleiter Daniel Hedjazi beschreibt das Projekt als „Traum und Leidenschaft seit vielen Jahren“ und verspricht eine Mischung aus gnadenlosem Überlebenskampf, exzentrischen Charakteren und einer Reise der Selbstfindung inmitten der gefährlichen Yakuza-Welt.

Tokyo Underground Killer kann ab sofort auf Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.