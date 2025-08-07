SunDust veröffentlicht Wild West Supermarket Simulator im Early Access für PC

SunDust, ein Label von Toplitz Productions, freut sich, die heutige Veröffentlichung von Wild West Supermarket Simulator im Early Access bekannt zu geben. Das Spiel ist ab sofort für PC über Steam, GOG und den Epic Games Store erhältlich.

Nach einem erfolgreichen Auftritt in der Steam Next Fest-Demo im Juni, bei dem sich das Spiel als echter Geheimtipp mit positivem Nutzer-Feedback etablierte, feiert die ungewöhnliche Shop-Simulation nun ihre große Eröffnung. Basierend auf dem wertvollen Feedback der Community wurde das Spielerlebnis umfassend verbessert, erweitert und optimiert, von inhaltlichen Ergänzungen über Quality-of-Life-Features bis hin zu einer überarbeiteten Optik.

Zwischen Regalen, Revolvern und Realismus

In Wild West Supermarket Simulator schlüpfst du in die Rolle eines ambitionierten Ladenbesitzers im Wilden Westen. Deine Aufgabe: einen heruntergekommenen Gemischtwarenladen inmitten einer verlassenen Geisterstadt in ein florierendes Geschäft zu verwandeln. Beobachte, wie sich die Stadt mit jedem geschäftlichen Erfolg langsam mit Leben füllt. Für alle, die es realistischer mögen, bietet der Spielmodus “Realistische Preise” eine noch größere Herausforderung, mit engeren Margen und anspruchsvollerem Management.

Stelle dein wirtschaftliches Geschick unter Beweis, reagiere auf dynamische Kundenbedürfnisse und zufällige Ereignisse, baue dein Geschäft aus und erweitere dein Sortiment durch spannende Minispiele wie Schießübungen oder Bäckerherausforderungen, um neue Produktlizenzen freizuschalten. Über 70 Produkte stehen bereits im Early Access zur Verfügung, viele weitere sind für kommende Updates geplant.

Gestalte deinen Laden und dein Leben

Ob dekorative Regale, stilvolle Lampen oder rustikale Gemälde, mehr als 50 Einrichtungsgegenstände ermöglichen dir die individuelle Gestaltung deines Ladens und auch deines eigenen Wohnhauses, das malerisch über der Stadt thront. Du entscheidest, wie du deinen Supermarkt führst, vom Wareneinkauf über die Preisgestaltung bis zur Dekoration.

Wichtige Features im Überblick:

Volle Kontrolle über dein Geschäft: Von der Warenauswahl bis zur Ladengestaltung, du bestimmst, wie dein Western-Supermarkt aussieht und funktioniert.

Von der Warenauswahl bis zur Ladengestaltung, du bestimmst, wie dein Western-Supermarkt aussieht und funktioniert. Über 70 Produkte & dynamische Preise: Beobachte Angebot und Nachfrage, verhandle mit Händlern, und passe deine Preise an die Marktlage an.

Beobachte Angebot und Nachfrage, verhandle mit Händlern, und passe deine Preise an die Marktlage an. Hands-on-Gameplay: Packe selbst mit an, fülle Regale, bediene die Kasse oder organisiere dein Lager. Alternativ kannst du auch Hilfspersonal einstellen.

Packe selbst mit an, fülle Regale, bediene die Kasse oder organisiere dein Lager. Alternativ kannst du auch Hilfspersonal einstellen. Ladenerweiterungen & neue Gebäude: Baue dein Geschäft aus, füge Stockwerke hinzu oder übernimm leerstehende Geschäfte, um ein ganzes Handelsviertel zu schaffen.

Baue dein Geschäft aus, füge Stockwerke hinzu oder übernimm leerstehende Geschäfte, um ein ganzes Handelsviertel zu schaffen. Vielfalt durch Minispiele: Erhalte neue Verkaufslizenzen und Belohnungen durch unterhaltsame Mini-Games wie Tomahawk-Zielwerfen oder Backwettbewerbe.

Erhalte neue Verkaufslizenzen und Belohnungen durch unterhaltsame Mini-Games wie Tomahawk-Zielwerfen oder Backwettbewerbe. Events & Zufallsbegegnungen: Reagiere flexibel auf Ereignisse, die das Verhalten deiner Kundschaft beeinflussen, vom Wetter bis zu Lieferengpässen.

Reagiere flexibel auf Ereignisse, die das Verhalten deiner Kundschaft beeinflussen, vom Wetter bis zu Lieferengpässen. Geheimnisvolle Kisten: Wagnisse können sich lohnen, riskiere es, unbekannte Warenpakete zu kaufen, die seltene Produkte oder große Mengen enthalten könnten.

Wagnisse können sich lohnen, riskiere es, unbekannte Warenpakete zu kaufen, die seltene Produkte oder große Mengen enthalten könnten. Individuelle Einrichtung: Dekoriere nicht nur deinen Laden, sondern auch dein Haus, dein persönlicher Rückzugsort mit Blick auf die belebte Stadt.

Wild West Supermarket Simulator lädt Spieler dazu ein, ihr unternehmerisches Talent unter Beweis zu stellen und dabei tief in eine charmante Westernwelt einzutauchen, voller Strategie, Witz und jeder Menge Kunden.