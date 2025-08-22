Star Trek Voyager: Across the Unknown: Story-Strategie-Abenteuer für PC & Konsolen

Daedalic Entertainment und gameXcite haben offiziell Star Trek Voyager: Across the Unknown vorgestellt. Ein storygetriebenes Survival-Strategie-Spiel, das den Spieler mitten in die unbekannten Weiten des Delta-Quadranten versetzt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Abenteuer mit der Crew der USS Voyager

Das Spiel erlaubt es, die ikonische Reise der USS Voyager zurück in Richtung Erde neu zu erleben oder sogar umzuschreiben. Neben dem Management von Ressourcen und Schiffssystemen müssen sich Spieler auch auf Roguelite-Elemente einstellen, bei denen jede Entscheidung nachhaltige Konsequenzen für Crew und Schiff haben kann. Ein zentrales Feature ist die Möglichkeit, das Schicksal der Voyager aktiv zu beeinflussen. Jeder Durchgang führt zu einer neu konfigurierten und „reimaginierten“ Version des Raumschiffs, abhängig von den getroffenen Entscheidungen und dem gewählten Weg durch die zwölf Sektoren des Quadranten. Das verspricht hohen Wiederspielwert – kein Captain wird dieselbe Reise zweimal erleben.

Survival-Strategie trifft Sci-Fi-Drama

Mit der Mischung aus Überlebenskampf, Strategie und narrativem Fokus will Across the Unknown sowohl Trekkies als auch Fans anspruchsvoller Sci-Fi-Games begeistern. Ganz im Geiste der Serie geht es darum, schwierige Entscheidungen zu treffen, Allianzen zu knüpfen oder Risiken einzugehen, um die Heimreise der Voyager zu sichern. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, aber Star Trek Voyager: Across the Unknown soll für PC und Konsolen erscheinen.