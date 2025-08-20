STALKER 2: Heart of Chornobyl erscheint am 20. November für PS5

Endlich ist es offiziell: STALKER 2: Heart of Chornobyl erscheint am 20. November 2025 für die PlayStation 5. Während Entwickler GSC Game World bislang noch keine eigene Ankündigung veröffentlicht hat, sind im PlayStation Store bereits die Pre-Order-Optionen live gegangen und verraten so nicht nur das genaue Release-Datum, sondern auch die verschiedenen Editionen des Spiels.

Drei Editionen stehen zur Auswahl

Wer das postapokalyptische Abenteuer schon jetzt vorbestellen möchte, hat die Wahl zwischen drei Versionen:

Standard Edition (49,99€ / 59,99 $): Enthält das Basisspiel

Deluxe Edition (64,99€ / 79,99 $): Beinhaltet zusätzlich das Deluxe Weapons & Suit Pack, eine Bonus-Side-Quest, Artbook und Soundtrack

Ultimate Edition (94,99€/ 109,99 $): Enthält sämtliche Inhalte der Deluxe Edition sowie den Season Pass

Auch eine physische Version des Spiels ist weltweit vorbestellbar. Diese wird allerdings einen Download voraussetzen, bevor man in die düstere Welt eintauchen kann.

Ein Hardcore-Survival-Erlebnis in der Zone

STALKER 2: Heart of Chornobyl verspricht ein kompromissloses FPS-Survival-Erlebnis in einem düsteren Science-Fiction-Setting. Spieler müssen Ressourcen sammeln, Artefakte jagen und schwierige Entscheidungen treffen, um im gefährlichen Anomalous Zone-Gebiet zu überleben. Die offene Welt soll nicht nur durch ihre bedrückende Atmosphäre, sondern auch durch unvorhersehbare Ereignisse und tödliche Gefahren beeindrucken. Jeder Ausflug in die Zone wird damit zu einem einzigartigen Erlebnis voller Risiko und Belohnung.

Optimierungen und Zukunftspläne

Zum PS5-Launch enthält die Version alle bisherigen Post-Launch-Updates der ursprünglichen Xbox- und PC-Version. Außerdem kündigt GSC Game World ein großes technisches Upgrade an: Das Spiel wird auf die Unreal Engine 5.5.4 gehoben. Dadurch sollen neue Features und Tools verfügbar werden, aber vor allem auch eine stabilere Performance und bessere Optimierungen auf der Konsole. Mit dem festgelegten Release-Datum rückt einer der am meisten erwarteten Survival-Shooter endlich in greifbare Nähe. Ob Veteranen der Serie oder Neueinsteiger – der 20. November 2025 markiert den Tag, an dem PlayStation-Spieler die Zone erstmals auf PS5 betreten dürfen.