Snoopy & The Great Mystery Club – Neues Peanuts-Adventure ab 10. Oktober 2025

Mach dich bereit, in die Pfoten des berühmtesten Beagles der Welt zu schlüpfen! Snoopy & The Great Mystery Club ist ein brandneues Mystery-Adventure, das am 10. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erscheint. Als Snoopy setzt du deinen Scharfsinn ein, um spannende Rätsel zu knacken und verborgene Geheimnisse in der Stadt aufzuspüren. Untersuche das mysteriöse Verschwinden von Football-Ausrüstung, folge den Spuren geisterhafter Musik und erlebe viele weitere Fälle – gemeinsam mit der liebenswerten Peanuts-Bande!

Schnapp dir deine Detektivmütze und begleite Snoopy und Freunde auf ein charmantes Abenteuer voller cleverer Rätsel und herzerwärmender Momente. Erkunde die Stadt, löse knifflige Fälle und entdecke verborgene Geschichten – unterstützt von den einzigartigen Fähigkeiten deiner Peanuts-Partner.

Ob verschwundene Drachen oder die Suche nach dem legendären Lake Ness Monster – jeder Fall hält knifflige Herausforderungen und überraschende Wendungen bereit. Stelle dein Vierer-Team aus Figuren wie Peppermint Patty, Lucy, Marcie, Schroeder, Franklin und anderen zusammen – jede mit eigenen Talenten. Locker, humorvoll und mit echtem Peanuts-Charme ist dieses Wohlfühlabenteuer perfekt für Spieler jeden Alters!

