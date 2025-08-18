Shenmue 3 Enhanced angekündigt: Ryo Hazuki ist zurück

Ryo Hazuki kehrt zurück: Shenmue 3 Enhanced wurde offiziell angekündigt. Nachdem ININ Games vor einiger Zeit die Publishing-Rechte am dritten Teil der legendären Yu Suzuki-Serie übernommen hatte, folgt nun die technisch überarbeitete Version des ursprünglich über Kickstarter finanzierten Spiels.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Verbesserungen in Shenmue 3 Enhanced

Laut offizieller Pressemitteilung bringt die Enhanced-Version zahlreiche grafische und spielerische Verbesserungen, darunter:

Enhanced Graphics & Performance : Schärfere Texturen, detailliertere Umgebungen, schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay.

4K Texture Uplift : Verfeinerte Details für Charaktere und Spielwelt.

DLSS/FSR Support : Hochwertiges Upscaling auf unterstützten Plattformen.

Increased NPC Density : Mehr Figuren in Niaowu sorgen für eine lebendigere Atmosphäre.

Classic Camera Mode : Eine optionale Kameraperspektive, inspiriert von Shenmue I & II.

Gameplay Tweaks : Anpassungen am Stamina-System, automatische Lebensregeneration vor Kämpfen und reduzierte Geld-Barrieren.

Verbesserte Interaktionen : Skippbare Cutscenes, erweiterte QTE-Zeitfenster und bessere Zugänglichkeit.

UX-Optimierungen : Schlankere Menüs und hilfreiche Kauf-Benachrichtigungen.

Optionalität: Alle großen Änderungen können deaktiviert werden, um das Originalerlebnis beizubehalten.

Upgrade-Option für bestehende Besitzer

Besitzer der ursprünglichen PS4-Version können sich freuen: Ein Upgrade-Pfad für bestehende Spieler wird noch bekanntgegeben. Damit bleibt das Erlebnis auch für langjährige Fans zugänglich, ohne das Spiel doppelt kaufen zu müssen.

Ein kleines Comeback für eine große Legende

Auch wenn nicht alle zufrieden damit waren, wie stark Shenmue 3 Ryo Hazukis Geschichte vorantrieb, markiert die Enhanced-Version einen wichtigen Schritt. Sie bringt frischen Glanz und Komfort-Features, ohne den Kern der Serie zu verwässern. Und allein eine neue Shenmue-Ankündigung sorgt schon für Begeisterung in der Community.