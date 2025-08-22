Satisfactory kommt Anfang November endlich auf Konsolen

Coffee Stain Studios hat die Konsolenfassung ihres beliebten Sci-Fi-Fabrikbau-Spiels Satisfactory angekündigt. Nach mehreren Jahren Early-Access auf dem PC und dem offiziellen Release 1.0 im Jahr 2024, dürfen sich Fans nun auf eine Fassung für PlayStation 5 und Xbox freuen. Der neue Trailer zeigt das Spiel in voller Pracht und bestätigt den Launch für den 4. November 2025 auf beiden Konsolen.

Es geht in Satisfactory endlich auch auf Konsolen ans Aufbauen

In Satisfactory schlüpfen Spieler in die Rolle einer Kolonistin oder eines Kolonisten auf einem fremden Planeten, deren Aufgabe es ist, eine komplexe Infrastruktur für die Ankunft der Menschheit aufzubauen.

Ressourcen sammeln, Fabriken aufbauen und die Welt erkunden

Kooperatives Spiel möglich, um gemeinsam komplexe Produktionsketten zu erstellen

Umfangreiche Fabriken, die alles produzieren können, was für das Überleben und den Fortschritt benötigt wird

Leichte Kampf-Elemente gegen feindliche Kreaturen

Die PC-Version hat fast 120.000 Steam-Reviews mit der Bewertung „Overwhelmingly Positive“ erhalten, und auch Kritiker lobten das komplexe Gameplay und die kreative Freiheit. Mit der Konsolenfassung auf PS5 und Xbox kommt ein seltenes Genre für die Plattformen, das Fans von Aufbauspielen und industriellen Simulationen begeistern dürfte.