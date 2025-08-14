Remedy bestätigt Fortschritte bei Control 2 & Max Payne-Remakes

Das finnische Studio Remedy Entertainment hat in einem aktuellen Finanzbericht bekanntgegeben, dass die Arbeiten an Control 2 sowie an den Remakes von Max Payne 1 und Max Payne 2 planmäßig voranschreiten. Für Fans des übernatürlichen Action-Hits Control dürfte das eine willkommene Nachricht sein. Laut Remedy befindet sich das Sequel auf Kurs, um die nächsten Meilensteine zu erreichen. Der Fokus liege derzeit auf Gameplay, Umgebungsdesign und Missionen. Ziel sei es, ein starkes kommerzielles Gesamtpaket zu schnüren, das die Stärken des Vorgängers weiter ausbaut.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Max Payne kehrt zurück, doppelt

Auch das Remake-Projekt zu Max Payne und Max Payne 2: The Fall of Max Payne entwickelt sich gut. Remedy arbeitet dabei eng mit Rockstar Games zusammen, die als Rechteinhaber das gesamte Projekt finanzieren. Beide Remakes sollen gemeinsam in einem einzigen Paket veröffentlicht werden. Im Bericht heißt es, dass die enge Kooperation mit Rockstar für einen reibungslosen Produktionsablauf sorgt, während das Team stetig Fortschritte macht und sich dem nächsten großen Entwicklungsabschnitt nähert.

Kleine Dämpfer bei Firebreak

Neben den positiven Updates räumte Remedy jedoch ein, dass man mit den Verkaufszahlen des Spin-offs FBC: Firebreak nicht ganz zufrieden sei. Dennoch scheinen die großen Prestigeprojekte des Studios im Zeitplan zu liegen, was sowohl Fans der düsteren Mystery-Action als auch Liebhaber des Neo-Noir-Detectives Max Payne aufhorchen lassen dürfte.