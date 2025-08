Reanimal: Spiritueller Nachfolger von Little Nightmares bringt puren Nervenkitzel

Tarsier Studios, bekannt für das gefeierte Little Nightmares, meldet sich mit einem neuen Horrortrip zurück: Reanimal erscheint Anfang 2026 und schon der erste Trailer ließ die Anspannung spürbar werden. Die Ästhetik ist vertraut, doch die Intensität scheint noch einmal eine ganze Ecke höher zu liegen. Spielerinnen und Spieler erwartet ein atmosphärisch dichtes Erlebnis, das psychologischen Horror mit einzigartigem Kreaturendesign verbindet. Wer starke Nerven hat, wird dieses Spiel lieben. Wer nicht, sollte sich gut überlegen, ob er den Controller überhaupt in die Hand nimmt.

Albtraumhafte Atmosphäre mit ikonischem Design

Reanimal setzt auf alles, was Fans an Little Nightmares schätzten: verstörende Bildsprache, schwebende Physik, ständige Bedrohung und ein Erzählstil, der mehr andeutet als erklärt. Besonders auffällig sind die grotesken Monsterwesen im Hintergrund, etwa riesige Spinnen-Schafe, die so surreal wirken, dass man ihnen kaum entkommen kann. Es ist diese Mischung aus kindlicher Ästhetik und brutaler Angst, die dem Spiel seine ganz eigene DNA verleiht.

Für besonders Mutige und Sammlerherzen erscheint Reanimal auch in einer umfangreichen Collector’s Edition. Für 199,99€ enthält diese nicht nur das Hauptspiel samt Season Pass und DLC, sondern auch ein Artbook, exklusive PVC-Statuen („Pig“ und „Bucket“), Sticker, ein Map-Poster, Schlüsselanhänger und mehr. Der Clou: Die Box sieht genauso unheimlich aus wie der Inhalt. Ob man sich das Teil allerdings ins Wohnzimmer stellen möchte, ist eine andere Frage.