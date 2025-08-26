QCY stellt MeloBuds N70 vor – Flaggschiff-ANC-In-Ears mit Dual-Treiber-Technologie

Der chinesische Audiohersteller QCY, seit Jahren bekannt für solide Preis-Leistungs-Verhältnisse im Bereich True-Wireless-Audio, bringt mit den MeloBuds N70 sein bislang technisch ausgereiftestes In-Ear-Modell auf den Markt. Das neue Spitzenmodell vereint ein innovatives Dual-Treiber-System mit MEMS-Hochtöner, eine adaptive Geräuschunterdrückung der nächsten Generation und eine durchdachte akustische Konstruktion, die klangliche Feinheiten betont. Ziel ist es, ein Hörerlebnis zu bieten, das in Richtung Hi-Res-Qualität geht, ohne den oft hohen Premium-Aufpreis.

Klangarchitektur mit zwei Herzen

Im Inneren arbeitet ein 10‑mm-Ringdynamiktreiber aus flüssigem Silikon für tiefe, satte Bässe, ergänzt durch einen hochsensiblen MEMS-Hochtöner für klare, präzise Höhen. Dieses Zusammenspiel sorgt für eine weitläufige Klangbühne mit klarer Instrumententrennung und hoher Detailauflösung. Egal ob fein produzierte Playlists, stimmzentrierte Podcasts oder dynamische Gaming-Soundtracks, die MeloBuds N70 holen aus jeder Aufnahme nuancierte Texturen und räumliche Tiefe heraus, die für anhaltende Hörfreude sorgen.

Präzision durch Akustikdesign

Damit Höhen nicht untergehen, setzt QCY auf einen maßgeschneiderten Hochtöner-Schallkanal, der den Frequenzbereich auf 20 Hz bis 40 kHz erweitert und die Brillanz im oberen Spektrum steigert. Ergänzend regulieren Dual Acoustic Guide Tubes den Luftstrom zwischen den Treibern, reduzieren Resonanzen und verhindern Phasenverschiebungen. Das stabilisiert das Stereoabbild und erhält die räumliche Authentizität, mit klar definierten Stimmen, scharf umrissenen Klangquellen und präzisen Richtungshinweisen im Sound.

Adaptive Geräuschunterdrückung im Alltag

Die Active-Noise-Cancelling-Technologie der MeloBuds N70 arbeitet adaptiv und passt sich in Echtzeit an die Umgebungslautstärke und den Sitz im Ohr an. Mit einer Dämpfung von bis zu –56 dB über ein breites Frequenzband von 5,5 kHz werden störende Außengeräusche wirkungsvoll reduziert, ohne den typischen Druck auf den Ohren zu erzeugen. Ob in einem ruhigen Café oder in der überfüllten U-Bahn, der Nutzer bekommt stets eine klare, ausgewogene Klangwiedergabe, ohne manuell zwischen Modi wechseln zu müssen. Für individuelle Anpassungen bietet die QCY-App weitere Feineinstellungen.

Für die Sprachqualität bei Anrufen sorgt ein Drei-Mikrofon-Array pro Ohrhörer mit Beamforming-Technologie, ergänzt durch ein nach innen gerichtetes Mikrofon, das Sprache direkt aus dem Gehörgang aufnimmt. Windschutz-Mesh, akustische Kammern und ein Anti-Wind-DSP-Algorithmus sorgen dafür, dass auch bei Wind die Verständlichkeit hoch bleibt.

Akkulaufzeit für eine volle Woche

Mit bis zu zehn Stunden Wiedergabe pro Ladung und insgesamt bis zu fünfzig Stunden Laufzeit inklusive Ladecase sind die MeloBuds N70 auf ausgedehnten Einsatz ausgelegt. Eine Schnellladefunktion bringt in nur zehn Minuten rund zwei Stunden Wiedergabezeit. Das Case unterstützt sowohl kabelgebundenes Laden via USB-C als auch kabelloses Laden und passt sich so flexibel verschiedenen Alltagssituationen an. Für Komfort im Ohr sorgen weiche, zweilagige Silikonaufsätze in fünf Größen, während die IPX5-Zertifizierung Schutz gegen Schweiß und leichten Regen bietet.

Flexibles Arbeiten und Multitasking

Dank Dual-Device-Connection lassen sich die Ohrhörer gleichzeitig mit zwei Endgeräten verbinden, praktisch für Nutzer, die zwischen Smartphone, Tablet oder Laptop wechseln. Der Audiofokus springt automatisch auf das aktive Gerät, was den Alltag zwischen Arbeit, Musik und Kommunikation deutlich erleichtert.

1 von 3

Preise und Farben

Die MeloBuds N70 sind in den Farbvarianten Midnight Black, Starlight Purple und Titanium Gold erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 59,99 USD, wobei regionale Preisunterschiede möglich sind. Der Vertrieb erfolgt über den offiziellen QCY-Store sowie ausgewählte Handelspartner.