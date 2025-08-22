Pokémon-Legenden: Z-A enthüllt neue Mega-Entwicklung

Die Pokémon Company hat eine weitere neue Mega-Entwicklung für das kommende Pokémon Legends: Z-A enthüllt: Diesmal steht das klassische Pflanze/Gift-Pokémon Sarzenia im Rampenlicht.

Mega Sarzenia: größer, gefährlicher, giftiger

In seiner neuen Form bringt es Mega Sarzenia auf beeindruckende 4,5 Meter Höhe und ein Gewicht von 125,5 kg. Laut offizieller Beschreibung steigt durch die Mega-Entwicklung das Volumen seiner Säure erheblich an, so sehr, dass diese sogar überlaufen könnte. Ein gefährlicher und zugleich unheimlicher Twist für den Serienklassiker. Präsentiert wurde Mega Sarzenia in einem atmosphärischen Clip mit dem Titel „The Case of the Sweet Scent Incident“. Darin folgen zwei Trainer einer Spur aus geheimnisvollem, süßlich duftendem Schleim durch ein düsteres Haus, nur um schließlich auf das monströse Mega Sarzenia zu treffen. Der Trailer erinnert fast an ein Pokémon-Horror-Spiel und hebt die gruselige Seite dieser Entwicklung hervor.

Jagd im Gameplay-Trailer

Zusätzlich veröffentlichte TPC einen weiteren Trailer, in dem Mega Sarzenia in der Wildnis zu sehen ist. Dabei jagt es andere Pokémon und zeigt eindrucksvoll seine neuen Kräfte. Die Enthüllung ist ein weiterer Beweis dafür, dass Pokémon Legends: Z-A nicht nur neue Gameplay-Ideen, sondern auch mutige Designentscheidungen mitbringt. Pokémon Legends: Z-A erscheint am 16. Oktober 2025 für Nintendo Switch 1 und 2. Bis dahin dürfen Fans mit weiteren Mega-Enthüllungen rechnen.