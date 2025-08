Playstation Plus August 2025 – 3 neue Spiele ab heute

Ab heute gibt es drei neue Spiele für Playstation Plus Essential. Wie immer gilt, dass ihr ein laufendes Abo benötigt, um euch die kostenlosen Games zu sichern. Im August erwarten uns Lies of P, DaysZ und My Hero One’s Justice 2.

Lies of P

→ Unser Test zu Lies of P

Dieses makabre Soulslike hat eine unerwartete Inspirationsquelle: Die Abenteuer von Pinocchio. In dieser finsteren Neuinterpretation von Carlo Collodis beliebter Geschichte ist Pinocchio auf der Suche nach dem mysteriösen Mr. Geppetto. Seine Reise führt ihn nach Krat, eine Stadt mit allerlei Einflüssen aus der Belle Époque, deren Bürger entweder dem Wahnsinn verfallen oder den mörderischen Puppen zum Opfer gefallen sind. Pinocchio muss mit allerlei Waffen und austauschbaren Legionsarmen mit besonderen Fähigkeiten um seine hölzerne Haut kämpfen. Bei seiner Suche trifft er auch auf ihm nicht feindlich gesinnte Figuren, aber ihr werdet ihm dabei helfen müssen zu lügen, damit sein Traum, endlich ein richtiger Junge zu werden, wahr werden kann.

DayZ

DayZ ist ein Hardcore-Survivalspiel, bei dem bis zu 60 Spieler in einer postapokalyptische Welt überleben müssen, die von blutrünstigen Infizierten und anderen Überlebenden bevölkert wird. DayZ enthält die berühmte ursprüngliche Karte von Chernarus und Livonien. Auf dieser 163 km² großen Karte können die Spieler den Hardcore-Survival-Hit in einer völlig neuen Umgebung erleben. Keine Checkpoints oder Speichermöglichkeiten – wenn ihr sterbt, verliert ihr alles und fangt von vorne an.

My Hero One’s Justice 2

My Hero One’s Justice 2, der rasante Nachfolger des 3D-Arena-Kampfspiels My Hero One’s Justice, feiert seinen heldenhaften Einstand! Macht euch die Eigenheiten der Charaktere zunutze, wenn ihr in epischen Kämpfen in gigantischen Arenen gegeneinander antretet!

via Playstation Blog