Path of Exile 2: Riesiges Update „The Third Edict“ angekündigt

Das Action-RPG Path of Exile 2 steht vor einem seiner größten Wochenenden: Zum Release des neuen Updates „The Third Edict“ wird es vom 29. August bis 1. September 2025 komplett kostenlos auf PlayStation 5 spielbar sein.

Kostenloses Wochenende mit Bonus-Belohnungen

Während des Free Weekends können Spieler ohne Einschränkungen in die düstere Fantasy-Welt eintauchen. Alle Fortschritte und Level-Aufstiege bleiben auf dem Account gespeichert. Wer danach weiterspielen möchte, kann entweder einen Early-Access-Key erwerben oder auf den Free-to-Play-Release warten. Zusätzlich gibt es exklusive kosmetische Belohnungen: Wer es bis zum Ende von Akt 1 schafft, erhält einen einzigartigen Hood, Staff und Cloak.

„The Third Edict“ – mehr als nur ein Update

Am 29. August erscheint auch das riesige Content-Update The Third Edict. Entwickler Grinding Gear Games beschreibt es als fast schon expansion-ähnlich, da es zahlreiche neue Inhalte und Verbesserungen bietet und das völlig kostenlos für alle Besitzer von Path of Exile 2. Game Director Jonathan Rogers versichert zudem, dass die Server „beefed up“ wurden, um dem erwarteten Spieleransturm standzuhalten.

Path of Exile 2 auf Erfolgskurs

Nach anfänglicher Kritik an der ersten großen Aktualisierung hat das Spiel durch konstante Verbesserungen und Community-Nähe wieder an Vertrauen gewonnen. Mit dem Free Weekend und „The Third Edict“ scheint der Hype so groß wie seit dem Early-Access-Start Ende 2024 nicht mehr.