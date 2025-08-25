OXS startet in Deutschland – Hands-On auf der gamescom 2025

Nach der Gründung im Jahre 2021 startet OXS (Omni Xspace) nun auch auf dem deutschen Markt. Das erklärte Unternehmensziel ist es, den Gaming-Sound neu zu definieren und mit immersiven 360°-Soundlösungen erlebbar zu machen. Die Audiosysteme wollen mit Detailreichtum, klarer Raumorientierung und außergewöhnlicher Tiefe überzeugen. Eine erste Präsentation in Deutschland fand im Rahmen der gamescom 2025 in Köln statt, wo wir uns im Rahmen eines persönlichen Termins einen ersten Eindruck verschaffen konnten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Produktpalette von OXS umfasst Gaming-Headsets und immersive Audiosysteme, die sich an die jeweiligen Raumbedingungen anpassen lassen. Hierzu zählen Soundbars mit Raumklang, auf Raumklang optimierte Lautsprecher-Sets, ein Subwoofer und als besonders Highlight Rear-Speaker in Form eines Nackenkissens.

Das Storm A2 und Storm G2:

Das Storm A2 ist ein kabelloses Gaming-Headset mit hybridem ANC, das mit einer besonders geringen Latenz und immersivem Sound (7.1-Spatial-Surround) überzeugen möchte. Man kann es via USB, Bluetooth und 2,4-GHz-Wireless mit USB-Dongle verbinden, sodass es mit nahezu allen Plattformen kompatibel ist. Es verfügt über ein abnehmbares Galgenmikrofon mit Rausch- und Windunterdrückung, kann aber auch dank eines integrierten 5-Mikrofon-Systems ohne angestecktes Mikrofon betrieben werden.

1 von 2

Als etwas einsteigerfreundlicheres Modell verfügt das Strom G2 nur über ein integriertes Mikrofon und ein abnehmbares Galgenmikrofon, zudem verfügt es über kein ANC. Es bietet 7.1 Surround-Sound und kann via 2,4-GHz-Wireless, Bluetooth und 3,5-mm-Klinke verbunden werden.

1 von 5

Thunder Pro+ Gaming Soundbar:

Die OXS Thunder Pro+ Gaming Soundbar besteht aus der 5.1.2 Soundbar Thunder Pro und einem Nackenkissen, in das zwei Lautsprecher integriert sind und so das Set auf eine 7.1.2 Konfiguration erweitern. Die Soundbar besitzt insgesamt 6 Full-Range- und zwei Hochton-Treiber, die durch ihre räumliche Ausrichtung für ein Raumgefühl nach vorne, oben und seitlich sogen. Im Nackenkissen kommen zwei weitere Full-Range-Treiber zum Einsatz, die das Klanggefühl nach hinten ausbauen und so für echten Raumklang sorgen. So wird eine Dolby Atmos 7.1.2-Konfiguration erreicht, die sich über einen separat erhältlichen Subwoofer noch weiter ausbauen lässt. So wird der schon gute Frequenzbereich von 75 bis 20.000 Hz nach unten hin erweitert. Die Anbindung erfolgt via Bluetooth 5.0, AUX IN, HDMI IN (mit eARC), USB-C und 3,5-mm-Klinke. Der Nackenlautsprecher verbindet sich kabellos und wird über einen integrierten Akku bis zu 6 Stunden lang versorgt, man kann ihn aber auch im Betrieb via USB laden. Die Thunder Pro besitzt einzeln einen UVP von 599,99 € und der Nackenspeaker liegt bei 149,99 €. Kauft man beides im Bundle werden 699,99 € fällig.

1 von 4

Weitere Produkte:

Neben einer Soundbar wird es auch ein System geben, dass auf einen separaten linken und rechten Lautsprecher setzt, aber weit mehr ist als eine Stereo-Konfiguration. Denn auch hier sind weitere Treiber für einen immersiven Raumklang integriert, um echtes Dolby-Atmos-Feeling zu erreichen.

Mit den SOundbards S3 (UVP 159,99 €) und S5 (UVP 299,99 €) bietet OXS zudem noch zwei Lösungen, die sich insbesondere an kompakte Heimkino-Anwendungen richten. Die S3 verfügt über eine 2.1-Konfiguration mit 120 W Spitzenleistung und die S3 bietet eine 3.1.2-Konfiguration mit Dolby Atmos und erreicht eine Spitzenleistung von 230 W.

1 von 2

Ein erster Eindruck:

Im Rahmen der gamescom 2025 stellte uns Jean Marc Behle, Founder & Managing Director von behle & partner, die Marke und ihre Produkte vor. Schon auf den ersten Blick hinterließen Design und Verarbeitungsqualität einen sehr guten ersten Eindruck und auch die Größe der Lautsprecher ist eindrucksvoller als beim Blick auf die Bilder gedacht. Sie fügen sich definitiv perfekt in jedes Gamingsetup ein. Der Nackenspeaker, der auch gleichzeitig als Nackenkissen fungiert, ist angenehm geformt und gepolstert. Aber wichtiger als die Optik ist bei einem Lautsprecher natürlich der Klang. Hier ist unser erster Höreindruck ebenfalls hervorragend. Die Soundbar besitzt bereits eine sehr schöne Klangfülle, die von vorne und leicht seitlich kommt. Erweitert um den Nackenspeaker, ergibt sich darüber hinaus ein rundum wirkendes Klanggefühl. Zudem verfügen die Speaker über ordentlich Power und liefern auch bei hohen Lautstärken, die man in einem Umfeld wie der gamescom unweigerlich benötigt, noch einen schönen Klang.

Auf der deutschen Webseite finden sich aktuell die Gaming-Headsets und die Soundbars, der Subwoofer und die Lautsprecher-Paare sind hier noch nicht zu finden. Wir werden euch über weitere Neuheiten aus dem Hause OXS informieren und hoffen die Produkte auch im Rahmen einer Review vorstellen zu können.