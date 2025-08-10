ORSO HighScore Gaming Konzert: Wenn Videospielmusik symphonisch wird

Das ORSO HighScore Gaming Konzert markiert einen bedeutsamen Wendepunkt in der deutschen Konzertlandschaft – und das nicht nur für Gaming-Enthusiasten. Unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Roese hat das ORSO (Orchestra & Choral Society) ein völlig neues Konzertformat geschaffen, das die Klangwelten von Videospielen in die ehrwürdigen Hallen der Berliner Philharmonie bringt.

Eine Vision wird Realität

Wolfgang Roese, Gründer und künstlerischer Leiter von ORSO, hatte schon lange den Wunsch, sich der Computerspielszene zu widmen: „Ich hatte schon lange im Hinterkopf, dass ich mich der Computerspielszene annehmen möchte, habe aber erst jetzt die Zeit gefunden, mich damit zu beschäftigen und je tiefer ich mich in die Recherche begebe, desto überraschter bin ich, wie wenig Aufmerksamkeit die Musik bisher bekommt“. Diese Erkenntnis führte zur Geburt des HighScore-Formats, das 2023 seine erfolgreiche Premiere feierte.

Das Konzept ist dabei bewusst anspruchsvoll angelegt: Anstatt auf populäre Gaming-Melodien zu setzen, konzentriert sich das Ensemble auf komplexe und musikalisch weiterentwickelte Stücke. Die Videospielmusik hat sich in den letzten Jahrzehnten von einfachen 8-Bit-Melodien zu orchestralen Meisterwerken entwickelt, die problemlos mit Hollywood-Produktionen mithalten können.

Vielfalt von A bis Z

Das HighScore-Programm spannt einen beeindruckenden Bogen durch die Gaming-Geschichte. Von A wie Anno bis Z wie Zelda reicht das Spektrum der präsentierten Werke. Konkret im Programm stehen unter anderem:

A Cup Of Liber-Tea (aus Helldivers 2)

Anno Suite – eine Hommage an die deutsche Wirtschaftssimulation

Assassin’s Creed – die epischen Klänge der historischen Action-Reihe

BioShock Suite – die düsteren Töne der dystopischen Unterwasserwelt

Final Fantasy – Nobuo Uematsus legendäre Kompositionen

Civilization

The Elder Scrolls: Skyrim – Jeremy Soules epische Fantasy-Klanglandschaften

Super Mario – Kōji Kondōs zeitlose Melodien

The Legend of Zelda – die nostalgischen Klänge Hyrules

Ein Orchester mit Geschichte

ORSO selbst blickt auf eine bemerkenswerte 30-jährige Geschichte zurück. Was 1993 als Ortenauer Rock-Symphony-Orchestra begann, entwickelte sich zu einer der innovativsten Kulturinstitutionen Deutschlands. Mit Standorten in Freiburg, Berlin und Stuttgart vereint ORSO verschiedene Ensembles unter einem Dach, darunter das ORSOphilharmonic und das Rock Symphony Orchestra.

Wolfgang Roese, geboren 1976 im Schwarzwald, gründete bereits mit 14 Jahren sein erstes Orchester. Seine Ausbildung führte ihn von Freiburg über Moskau und St. Petersburg bis nach Valencia. 2008 verlegte er seinen Lebensmittelpunkt nach Berlin, wo ORSO 2012 mit der Aufführung von Roeses Eigenkomposition „Die Schneekönigin“ in der Philharmonie debütierte.

Publikumsreaktion und kultureller Wandel

Die Premiere von HighScore im Oktober 2023 war ein voller Erfolg. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Einlass sammelten sich Besucher vor dem Konzerthaus Freiburg, und das diverse Publikum reichte von klassischen Musikliebhabern bis zu eingefleischten Gamern. Das Konzert bot ein beeindruckendes Spektakel, das die Zuschauer in seinen Bann zog.

Diese Reaktion spiegelt einen größeren kulturellen Wandel wider: Rund 54 Prozent der Deutschen spielen zumindest gelegentlich Games, unter jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren sind es sogar über 85 Prozent. Die Gaming-Industrie ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und die Musik folgt diesem Trend.

Die neue Generation der Videospielmusik

Moderne Videospielkomponisten wie Nobuo Uematsu (Final Fantasy), Jesper Kyd (Assassin’s Creed) oder Gustavo Santaolalla (The Last of Us) haben die Messlatte für Gaming-Soundtracks auf Hollywood-Niveau gehoben. Renommierte Orchester werden heute engagiert, um originäre und umfassende Scores zu komponieren und einzuspielen. Die Musik wird zu einem eigenständigen Kunstwerk, das auch außerhalb der Spielewelt Anerkennung findet.

Wolfgang Roese und sein ORSO haben mit HighScore ein Format geschaffen, das beweist: Videospielmusik live gespielt funktioniert nicht nur, sondern begeistert. In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen verschiedenen Kunstformen zunehmend verschwimmen, zeigt ORSO, wie traditionelle Institutionen neue Zielgruppen erreichen können, ohne ihre musikalische Integrität zu verlieren.

Das HighScore-Konzert ist damit mehr als ein Trend es ist ein Zeichen für die kulturelle Anerkennung einer ganzen Generation, die mit Videospielen aufgewachsen ist und deren Soundtrack nun endlich den Platz in den Konzerthäusern einnimmt, den er verdient. Ich hoffe natürlich das wir uns auf weitere Gaming Soundtrack Konzerte von Orso freuen dürfen.