NVIDIA News: Gears of War: Reloaded jetzt auf GeForce NOW – Neue Spiele & 4K‑Action ab sofort streamen

Gears of War: Reloaded ist nun auch auf GeForce NOW von NVIDIA spielbar und so direkt ab Tag 1 im Streaming verfügbar. In packenden Teamgefechten stellen sich Spieler der Locust-Bedrohung, bewaffnet mit legendärer Präzision und jeder Menge Kettensägen-Action.
Dank 4K-Auflösung, Crossplay und der Power der Ultimate-Mitgliedschaft erleben Spieler das volle Spektakel auch ohne High-End-Hardware. Ob Neuling oder Veteran der Welt von Sera, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um der Locust-Horde entgegenzutreten.
Diese Woche neu im GeForce-NOW-Portfolio
- Gears of War: Reloaded – Neu auf Steam & Xbox, im PC Game Pass
- Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids – Neu auf Steam
- Make Way – Kostenlos im Epic Games Store
- Among Us 3D
- Gatekeeper
- Knightica
- No Sleep for Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES
Weitere Highlights
- The Rogue Prince of Persia – Vollversion des 2D-Roguelike-Action-Plattformers von Ubisoft jetzt streambar.
- Path of Exile 2 – Das beliebte Indie-ARPG ist vom 29. August bis 1. September kostenlos spielbar – ebenfalls über GeForce NOW.
Ausblick
Auf der gamescom 2025 kündigte NVIDIA an, ab September startet Blackwell RTX in der Cloud von GeForce NOW. Alle Informationen dazu haben wir für euch bereits zusammengefasst.
Weitere Informationen gibt es wie immer im NVIDIA-Blog.