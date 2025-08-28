NVIDIA News: DLSS 4‑Boosts, Treiber‑Updates und RTX‑Upgrades für aktuelle Blockbuster

Auch in dieser Woche gibt es von NVIDIA wieder viele Neuigkeiten zu frischen RTX‑Integrationen und auch einen neuen Game Ready‑Treiber. DLSS 4 mit Multi Frame Generation bringt gleich in mehreren aktuellen Titeln einen massiven Leistungsschub, von kinoreifen Singleplayer‑Epen bis hin zu gewaltigen Multiplayer‑Schlachten. Parallel optimiert der neu veröffentlichte Treiber das Spielerlebnis in ausgewählten Spielen, und die gamescom‑Ankündigungen aus der Vorwoche geben einen Ausblick auf weitere große RTX‑Upgrades für kommende Top‑Games.

Battlefield 6

Electronic Arts bereitet sich mit Battlefield 6 auf einen spektakulären Launch am 10. Oktober vor. Nach einer rekordverdächtigen Beta mit 92 Millionen Spielstunden in über 420 Millionen Matches bringt die PC-Version zum Release eine volle Bandbreite an NVIDIA-Technologien: DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA und NVIDIA Reflex. Diese Features sollen für ein reaktionsschnelles und optisch beeindruckendes Schlachtfelderlebnis sorgen.

Lost Soul Aside

Das Action-Epos von Ultizero Games und PlayStation Publishing entführt die Spieler in eine Odyssee, um eine entführte Schwester und letztlich die Menschheit, vor außerweltlichen Eindringlingen zu retten. Ab dem 29. August steht Lost Soul Aside mit einem kompletten RTX-Feature-Set bereit: DLSS 4 mit Multi Frame Generation für bis zu fünfmal höhere Bildraten auf GeForce‑RTX‑50‑GPUs, DLSS Super Resolution für alle RTX-Nutzer, NVIDIA Reflex zur Latenzreduktion sowie realistische Raytracing-Reflexionen und -Schatten.

Sword of Justice

Dieses kostenlose Open-World-Multiplayer-RPG von NetEase und ZhuRong Studio kombiniert weitläufige Erkundungen mit lebendiger Social-Interaktion im China der Nördlichen Song-Dynastie. Bereits in China mit über 40 Millionen Spielern gestartet, erhält die PC-Version am 29. August ein RTX‑Upgrade: DLSS 4 mit Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und DLSS Ray Reconstruction, um die neuen Path-Tracing-Effekte noch weiter zu optimieren.

Wuthering Waves

In der postapokalyptischen Open World von KURO GAMES erwacht die Zivilisation auf Solaris‑3 zu neuem Leben. Seit Release wird die RTX-Unterstützung kontinuierlich ausgebaut; nun erweitert das Update vom 28. August das Spiel um DLSS 4 mit Multi Frame Generation. Besitzer einer GeForce‑RTX‑50‑Serie können damit bei 4K-Auflösung, Raytracing und höchsten Settings im Schnitt ein 4,3‑faches FPS‑Plus erzielen.

Starship Troopers: Extermination

Der kooperative Ego-Shooter für 16 Spieler von Offworld Industries stellt die Spieler als Eliteeinheit Deep Space Vanguard den gefürchteten Bugs entgegen. Neben DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution kommt nun auch DLSS 4 mit Multi Frame Generation zum Einsatz, um auf RTX‑50‑GPUs noch höhere Bildraten zu ermöglichen.

EVE Online

Das seit 2003 bestehende Sci‑Fi‑MMO verbindet Kapselpiloten aus aller Welt. Ein aktuelles Update mit einem Transformer‑AI‑Modell hebt die Grafikqualität spürbar an. Raytracing-Schatten, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution sind nun integriert. RTX‑50‑Besitzer können zusätzlich DLSS 4 mit Multi Frame Generation aktivieren, während alle RTX-Nutzer mit DLAA die Bildqualität maximieren können.

Indiana Jones und der große Kreis™

Das preisgekrönte Abenteuer erhält ein technisches Facelift mit DLSS 4 und Path Tracing. Zum Start des DLC Der Orden der Riesen am 4. September werden darüber hinaus NVIDIA RTX Hair-Renderings für Haupt- und DLC‑Charaktere eingeführt, für sichtbar realistischeres Haar in Zwischensequenzen und optimierte Bildqualität auf RTX‑50‑Systemen.

