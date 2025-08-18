NVIDIA hebt PC-Gaming mit DLSS 4 auf ein neues Level – Jetzt in über 175 Spielen verfügbar

Auf der diesjährigen Gamescom sorgt NVIDIA mit einer ganzen Reihe von Ankündigungen für Aufsehen in der Gaming-Community. Mehr als 175 Spiele und Anwendungen unterstützen nun DLSS 4, die neueste Generation KI-gestützter Neural-Rendering-Technologien. Diese ermöglichen nicht nur atemberaubende Grafik, sondern auch massive Performance-Boosts in Top-Titeln wie Borderlands 4, Hell Is Us und Fate Trigger. Spielende erleben so flüssigeres Gameplay, höhere Framerates und eine visuelle Brillanz, die bisher nur High-End-Renderings vorbehalten war.

Mit Path Tracing in kommenden Spielen wie Resident Evil Requiem und Directive 8020 sowie Ray Tracing in Blockbustern wie Phantom Blade Zero, PRAGMATA und CINDER CITY setzt NVIDIA neue Maßstäbe in der Echtzeitbeleuchtung.

„DLSS 4 und Path Tracing sind längst nicht mehr nur grafiktechnische Experimente – sie sind das Fundament moderner PC-Spiele“, erklärt Matt Wuebbling, Vice President Global GeForce Marketing bei NVIDIA.

Herzstück von DLSS 4 ist die Multi Frame Generation: Mithilfe von KI werden bis zu drei zusätzliche Frames für jedes traditionell gerenderte Bild erzeugt, was Leistungssteigerungen von bis zu 8x ermöglicht. Ergänzt wird dies durch DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction und NVIDIA Reflex für extrem niedrige Latenzen und maximale Reaktionsgeschwindigkeit. Das Ergebnis: gestochen scharfe Bilder, butterweiches Gameplay und ein noch immersiveres Spielerlebnis.

Zu den neu angekündigten Spielen mit DLSS 4-Unterstützung zählen:

Directive 8020 & Resident Evil Requiem – DLSS 4 + Path Tracing

Black State, CINDER CITY, Cronos: The New Dawn, Dying Light: The Beast, Lost Soul Aside, The Outer Worlds 2, Phantom Blade Zero, PRAGMATA – DLSS 4 + Ray Tracing

Borderlands 4 & Fate Trigger – DLSS 4 + Multi Frame Generation

Indiana Jones and the Great Circle – ab September mit RTX Hair für realistischere Haar-Darstellung

Weitere Neuigkeiten:

Auch abseits der Grafiktechnologien hat NVIDIA spannende Neuerungen präsentiert. Die NVIDIA App erhält Funktionen wie Global DLSS Overrides zur Aktivierung von DLSS-Profilen über hunderte Spiele hinweg, Verbesserungen für Project G‑Assist mit schlankerem, schnellerem KI-Modell sowie die Rückkehr klassischer 3D-Settings wie anisotrope Filterung oder Anti-Aliasing.

Mit NVIDIA ACE wird zudem die Interaktion mit NPCs revolutioniert: In Titeln wie The Oversight Bureau können Spieler nun natürlich per Sprache mit Charakteren interagieren, während RTX Remix dank einer aktiven Modding-Community weiterhin wächst. Neu hinzugekommen ist ein Partikelsystem, das realistisch beleuchtete, physikalisch korrekte Partikeleffekte in über 160 klassischen Spielen ermöglicht.

Zum Abschluss gab es noch ein besonderes Schmankerl für Fans von Borderlands: Wer bis zum 22. September eine GeForce RTX 50‑Serie GPU oder ein entsprechendes Laptop erwirbt, erhält Borderlands 4 inklusive dem exklusiven Gilded Glory Pack kostenlos dazu.

Mit DLSS 4, Ray und Path Tracing sowie einer stetig wachsenden Spielebibliothek markiert NVIDIA damit den nächsten großen Schritt in Richtung Zukunft des PC-Gamings – und macht klar, dass KI nicht nur ein Trend, sondern ein fester Bestandteil moderner Spielentwicklung ist.