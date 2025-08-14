No Tithe for Olaf – Skurriles Tower-Defense-Roguelite aus Norwegen enthüllt

Ancient Well kündigt das neue Spiel No Tithe for Olaf an, ein grimmig-humorvolles Tower-Defense-Roguelite, in dem Bauernhöfe gegen die Steuereintreiber des Königs verteidigt werden. Entwickelt von einem kreativen norwegischen Indie-Team, das zugleich eine Folk-Rock-Band ist, verbindet No Tithe for Olaf skurriles Gameplay, prozedural generierte Karten und satirisches Storytelling, inspiriert vom Norwegen des 17. Jahrhunderts.

„Unser Ziel war es, ein kleines, aber hochgradig wiederspielbares Projekt zu schaffen, das unsere Leidenschaft für nordische Geschichte und Kultur widerspiegelt“, erklärt Chris von Ancient Well Entertainment. „Frühere Ideen sind im kreativen Sumpf stecken geblieben – aber dieser Aufstand steht felsenfest! Die Zusammenarbeit mit lebenslangen Freunden, mit denen ich schon in einer Folk-Rock-Band musiziere, war eine großartige Erfahrung. Das Gameplay sollte im Mittelpunkt stehen, ohne auf historische Anspielungen zu verzichten. Jetzt sind wir gespannt, wie die Spielerschaft reagieren wird.“

Key Features