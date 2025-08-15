Neo Berlin 2087 zeigt neues cyberpunkiges Gameplay

Der ambitionierte Shooter Neo Berlin 2087 hat kurz vor der Gamescom 2025 einen neuen Gameplay-Trailer erhalten und verzichtet dabei komplett auf deutsche Akzente, obwohl der Titel in Berlin spielt. Aber etwas Cyberpunk geht natprlich immer, daher sind wir in jedem Fall sehr gespannt auf den Titel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zwischen Sci-Fi-Gesprächen und Action-Feuerwerk

Der Trailer beginnt mit einer rätselhaften Unterhaltung über Schwarze Löcher, bevor er in eine Montage aus temporeichen Actionsequenzen übergeht. Auffällig: Das Spiel kombiniert First-Person- und Third-Person-Perspektive, wechselt also fließend zwischen beiden Ansichten. Spieler können sich zudem auf Max-Payne-ähnliche Zeitlupen-Schusswechsel freuen, bei denen der Protagonist in Zeitlupe zurückspringt und Gegner gezielt ausschaltet.

„Entdecke eine tiefgehende, erzählerisch getriebene Geschichte mit bisher ungesehenem Gameplay, neuen Levels, filmreifen Zwischensequenzen und intensiven Kämpfen. Triff neue Charaktere wie Bryan und Phoenix in diesem actiongeladenen Gamescom-2025-Reveal.“

Der Entwickler beschreibt Neo Berlin 2087 als Action-RPG, konkrete Gameplay-Details sind jedoch noch rar. Klar ist: Die Produktion punktet mit beeindruckendem visuellen Niveau, wirkt aber in bisherigen Präsentationen noch etwas unfertig.

Release ungewiss

Ein Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt, mit einem baldigen Release ist daher nicht zu rechnen.