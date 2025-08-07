Metal Eden erscheint im September, Trailer enthüllt düstere Sci-Fi-Story

Nach einer Verschiebung vom ursprünglich anvisierten Mai-Termin steht nun fest. Metal Eden, der neue Sci-Fi-Shooter der Ruiner-Macher von Reikon Games, erscheint am 2. September 2025. Für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Gleichzeitig mit dem neuen Release-Datum hat Publisher Deep Silver einen frischen Story-Trailer veröffentlicht. Der tiefere Einblicke in die dystopische Welt des Spiels und seine Protagonistin ASKA gewährt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Cyber-Albtraum im Herzen des Planeten Moebius

In Metal Eden schlüpft ihr in die Rolle von ASKA, einer einst menschlichen Figur, die durch ihre Verbindung zur sogenannten Erosionsbombe zur Waffe wurde. Auf dem geheimnisvollen Planeten Moebius, wo die letzten Reste der Menschheit in verfallenen Kernen gefangen sind, stellt sie sich ihrer düsteren Vergangenheit. Kann sie mehr sein als nur ein Werkzeug der Zerstörung?

Das Spiel verspricht eine atmosphärisch dichte Sci-Fi-Erfahrung in einem handgefertigten Universum. Euch erwarten acht abwechslungsreiche Missionen, intensives Gunplay mit cybernetischer Unterstützung. Sowie eine tiefergehende Story über Menschlichkeit, Schuld und Erlösung. Der neue Trailer betont vor allem den emotionalen Kern der Geschichte und lässt erahnen, wie stark Metal Eden auf erzählerische Tiefe und stilvolle Inszenierung setzt. Ganz im Stil des Vorgängers Ruiner.

Bei Interesse an weiteren News zum Thema Sci-Fi könnt ihr auch gerne bei SpaceKings vorbeischauen.