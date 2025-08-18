Lost Soul Aside: Pures, wunderbares Chaos in neuem Gameplay

Das heiß erwartete Action-RPG Lost Soul Aside hat einen neuen Gameplay-Trailer erhalten und der könnte das spektakulärste Material sein, das wir bislang gesehen haben. Im Mittelpunkt steht erneut Protagonist Kaser, der in den Kämpfen von der mysteriösen Kreatur Arena unterstützt wird. Dank ihrer Fähigkeiten lassen sich wilde Kombos aneinanderreihen, die den Bildschirm mit spektakulären Effekten füllen. Gerade Fans von schnellen Action-Titeln dürften hier voll auf ihre Kosten kommen.

Bombastisches Gameplay mit kleinen Fragezeichen

Die neueste Vorschau demonstriert eindrucksvoll, wie Spieler Angriffsketten, Spezialfähigkeiten und Arenas Unterstützung miteinander verweben können, um atemberaubende Angriffssequenzen zu erzeugen. Einziger Kritikpunkt: Manche Attacken sind so effektreich, dass sie das Kampfgeschehen fast überdecken. Wie groß das Problem in der Praxis sein wird, bleibt abzuwarten.

Release von Lost Souls Aside steht kurz vor der Tür

Nach mehreren Verschiebungen und einer langen Entwicklungszeit ist es bald soweit: Lost Soul Aside erscheint am 29. August 2025 für PS5. Der Titel gilt als einer der ambitioniertesten Vertreter des „China Hero Project“ und wird schon jetzt als „Combo-Fan’s Dream“ gehandelt. Der neue Trailer zeigt eindrucksvoll, dass sich die jahrelange Arbeit wohl gelohnt hat, die Kämpfe wirken chaotisch, aber gleichzeitig unglaublich flüssig und stylish.