LEGO Voyagers: Co-Op-Puzzle-Platformer erscheint im September

Publisher Annapurna Interactive hat den Release-Termin für das charmante Koop-Abenteuer LEGO Voyagers bekannt gegeben. Das von den Machern von LEGO Builder’s Journey entwickelte Spiel erscheint am 15. September 2025 für alle gängigen Plattformen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Koop-Spaß für zwei Spielende

LEGO Voyagers setzt auf zwei Spielende, lokal oder online, und kombiniert Puzzle-Elemente mit Platforming. Spielende übernehmen die Rollen zweier winziger LEGO-Figuren, die gemeinsam durch eine Welt aus Plastik reisen. Wie bei It Takes Two oder Split Fiction gibt es einen Friend Pass, sodass nur einer der beiden Spielenden das Spiel besitzen muss, um gemeinsam loslegen zu können.

Bauen, knobeln, kreativ sein

Laut Trailer werden Spielende einfache Konstruktionen errichten und mit klassischen LEGO-Steinen kreative Lösungen für Rätsel finden können. Mit seinem farbenfrohen Stil und dem Fokus auf gemeinsames Tüfteln verspricht LEGO Voyagers ein entspanntes, ideenreiches Koop-Erlebnis für Jung und Alt. Mit klassischen LEGO-Steinen entstehen Brücken, Aufzüge oder Hilfsmittel, die es ermöglichen, knifflige Hindernisse zu überwinden. Die Levelgestaltung setzt auf abwechslungsreiche Umgebungen, vom stimmungsvollen Strandabschnitt über urbane LEGO-Städte bis hin zu fantastischen Welten, in denen Physik und Fantasie Hand in Hand gehen.