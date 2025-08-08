LEGO Party! angekündigt – 60 Minispiele im Partygewand

Die LEGO Group, Publisher Fictions und Entwickler SMG Studio haben offiziell LEGO Party! angekündigt. Ein buntes Partyspiel mit über 60 actiongeladenen Mini-Games, das am 30. September 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mario Party aus Lego?

In einem brandneuen Trailer wurde nicht nur das Releasedatum bestätigt, sondern auch ein tieferer Einblick in das kunterbunte Gameplay gegeben. LEGO Party! erinnert mit seiner Mischung aus kompetitiven Minispielen, Sammelobjekten und Charakteranpassung stark an Mario Party. Setzt aber ganz auf die ikonische LEGO-Optik und Humor. Bis zu vier Spieler können lokal oder online gegeneinander antreten, während sie sich durch sogenannte LEGO Challenge Zones kämpfen. Liebevoll gestaltete Themenwelten, die auf bekannten LEGO-Serien wie Pirates, Space und Ninjago basieren. Dabei geht es nicht nur um den Spaß an der Sache, sondern auch um das Einsammeln von begehrten Goldenen Steinen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden können.

Ein besonderes Highlight für Fans: LEGO Party! bietet umfangreiche Minifiguren-Anpassungen mit unzähligen Accessoires, Outfits und witzigen Skins. Wer das Spiel vorbestellt, erhält exklusiven Zugang zu fünf zusätzlichen Minifigs, darunter die Cotton Candy Cheerleader und der Shark Singer. Für Sammler erscheint zudem eine physische Version des Spiels für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch, veröffentlicht von iam8bit. Ob Couch-Party oder Online-Duell: LEGO Party! verspricht eine spaßige Multiplayer-Erfahrung für die ganze Familie, ganz im Stil der beliebten LEGO-Games, nur dieses Mal mit noch mehr Chaos, Mini-Games und LEGO-Charme.