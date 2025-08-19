LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Neues Action‑Abenteuer 2026

Warner Bros. Games, TT Games, DC und the LEGO Group kündigen mit LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ein brandneues Action-Abenteuer an, das Spielerinnen und Spieler auf eine epische Reise schickt, um zum Helden von Gotham City zu werden. Inspiriert von 86 Jahren Batman-Filmen, -Serien, -Comics und -Games vereint der Titel den typischen TT-Games-LEGO-Humor mit der düsteren Faszination des Dunklen Ritters. Entwickelt von TT Games, den Machern des erfolgreichsten LEGO-Spiele-Franchises, darunter LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga – und veröffentlicht von Warner Bros. Games, erscheint das Spiel 2026 für PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2™, sowie für PC via Steam und Epic Games Store. Ab sofort lässt es sich der Wunschliste hinzufügen.

„Wir freuen uns sehr, LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ankündigen zu dürfen, ein fantastisches neues Spiel, das jedem Spielertyp Spaß und Unterhaltung bieten soll“, so JB Perrette, President und CEO, Streaming & Games, Warner Bros. Discovery. „Unser bemerkenswertes Team bei TT Games arbeitet hart daran, eine neue Perspektive auf das beliebte Batman-Universum zu bieten, mit neuen und verbesserten Features, die über frühere LEGO-Spiele hinausgehen und sowohl langjährige Fans als auch Spielerinnen und Spieler aller Erfahrungsstufen begeistern werden.“

„Wir alle hier bei TT Games sind unglaublich stolz darauf, LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters zu präsentieren, ein brandneues Spiel, mit dem wir all das feiern, was Batman ausmacht,“ sagt Jonathan Smith, Strategic Director & Head of Development Team, TT Games. „Wir nehmen die Spielerinnen und Spieler mit auf Bruce Waynes epische Reise, um der legendäre Held von Gotham City zu werden. Dabei integrieren wir ikonische Momente aus Batmans Geschichte und geben ihnen unsere ganz besondere LEGO-Wendung. Unsere neuen Kombofunktionen zur Verbrechensbekämpfung machen unglaublich viel Spaß und bringen das LEGO-Gameplay auf ein ganz neues Level.“

„Ob als zorniger Dunkler Ritter, brillanter Detektiv oder unerwarteter Vater der ‚Batfam‘, Batman hat sich ständig weiterentwickelt – geprägt von der Welt um ihn herum und ist dabei gleichzeitig ein zeitloses Symbol geblieben“, sagt Jim Lee, President, Publisher und Chief Creative Officer, DC. „Dieses Spiel vereint nahezu alle Facetten seines Vermächtnisses und lässt Spielerinnen und Spieler die ganze Bandbreite dessen erleben, was Batman so ikonisch macht. Mit unglaublicher Sorgfalt, Kreativität und tiefem Respekt für den Mythos hat TT Games eine Liebeserklärung an die Welt von Batman geschaffen.“

„Das ist ein Batman-Spiel, mit dem sich Fans sofort identifizieren können“, so Fredrik Löving, Senior Vice President und Global Head of GAME, the LEGO Group. „Unsere Partner bei Warner Bros. Games, TT Games und DC haben ein Erlebnis geschaffen, das den Stil, die Intensität und die Authentizität des größten Helden von Gotham City vermittelt und mit dem familienfreundlichen Spaß der Marke LEGO verbindet, sodass es für alte und neue LEGO Batman-Fans zu einem spannenden Erlebnis wird.“

Die Kampagne beginnt mit Bruce Waynes Training bei der Liga der Schatten und lässt im Verlauf zahlreiche Verbündete wie Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman und Talia al Ghul an seiner Seite kämpfen. Gemeinsam stellen sie sich einer wachsenden Liste ikonischer DC-Schurken, darunter Joker, Pinguin, Poison Ivy, Ra’s al Ghul und Bane.

Ein neues, dynamisches Kampfsystem bringt Batmans ikonischen Kampfstil ins LEGO-Universum, mit flüssigen Angriffsketten, Kontern und spektakulären Niederschlägen. Ob solo als Batman oder im lokalen Koop-Modus für zwei: Neben Klassikern wie Batarang und Batclaw verfügen Partnerfiguren über eigene Spezialausrüstung wie Jim Gordons Schaumsprüher, Robins Kabelwerfer oder Catwomans Peitsche. Für erfahrene Spielerinnen und Spieler gibt es zusätzlich die fordernden Schwierigkeitsgrade „Maskierter Rächer“ und „Dunkler Ritter“.

Die offene LEGO-Welt von Gotham City steckt voller Verbrechen, Rätsel, Belohnungen und Überraschungen, auf Dächern, in Gassen und in der Luft. Spielerinnen und Spieler können schwingen, gleiten oder fahren, mit diversen Batmobilen und Batcycles durch die Straßen rasen und ihre Bathöhle individuell gestalten. Über 100 sammelbare Batanzüge und Partner-Outfits aus der langen Geschichte Batmans warten darauf, freigeschaltet zu werden.

Als besonderes Extra gibt es den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug, inspiriert von Detective Comics #27 (1939), für alle, die sich ein WB-Games-Konto erstellen.