Koop-Kracher heute noch gratis auf Steam abgreifen!

Mit Guntouchables ist am heutigen Donnerstag ein neuer, blutiger Koop-Shooter auf Steam gestartet und das Beste daran: Für kurze Zeit ist das Spiel komplett kostenlos erhältlich. Wer sich den apokalyptischen Action-Titel bis spätestens Freitag, 9. August um 09:00 Uhr (MESZ) sichert, darf ihn dauerhaft behalten.

Roguelike-Action mit Mutanten, Waffen und Wahnsinn

Hinter Guntouchables stecken das Entwicklerstudio Game Swing und Ghost Ship Publishing, bekannt unter anderem durch Deep Rock Galactic: Survivor. In diesem chaotischen Action-Roguelike übernehmt ihr die Kontrolle über eine von vier abgefahrenen Doomsday-Prepper-Figuren, jede mit ihren eigenen Fähigkeiten. Gemeinsam geht es in Gruppen von bis zu vier Spielern gegen eine Übermacht blutrünstiger Mutanten. Im Spielverlauf sammelt ihr Loot, schaltet über 65 Perks frei, wählt Waffen-Upgrades und beeinflusst sogar die Fähigkeiten der Gegner. Mit dabei sind außerdem zufallsgenerierte Missionen, von Funkmasten-Reparatur bis hin zu Toilettenpapier-Raubzügen, sowie ein New-Game-Plus-Ansatz mit Meta-Fortschritt und immer neuen Mutanten-Modifikatoren.

Auch Guntouchables: Supporters Edition erhältlich

Wer die Entwickler unterstützen möchte, kann sich zusätzlich die kostenpflichtige Supporters Edition holen, mit weiteren Extras und Skins. Aber Achtung: Die Gratis-Aktion gilt nur bis morgen früh um 09:00 Uhr! Wer sich also den blutigen Mutanten-Spaß nicht entgehen lassen will, sollte jetzt schnell zuschlagen:

👉 Guntouchables jetzt gratis auf Steam sichern