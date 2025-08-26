KISS rockt World of Tanks Modern Armor: Metal Fest 2025 mit neuen Panzern & Spielmodus

Das Metal Fest ist zurück in World of Tanks Modern Armor und dieses Jahr steht alles im Zeichen der Rocklegenden KISS! Vom 26. August bis zum 15. September verwandelt sich das Spiel in eine Bühne für den unverwechselbaren Sound und rebellischen Geist der Kultband. Das Event bietet ein energiegeladenes Erlebnis rund um KISS, inklusive zwei exklusiver Herausforderungen mit einzigartigen Belohnungen, einem brandneuen PvE-Modus auf einer speziell gestalteten Karte, täglichen Geschenken und vielem mehr.

Rock & Tank:

Vier exklusive Premium-Panzer bringen die KISS-Charaktere direkt aufs Schlachtfeld:

The Demon mit einem höllischen Flammenwerfer

mit einem höllischen Flammenwerfer The Starchild mit einem schnellen Drei-Schuss-Autoloader

mit einem schnellen Drei-Schuss-Autoloader The Spaceman mit Raketenantrieb

mit Raketenantrieb The Catman mit blitzschneller Feuerkraft

Als besonderes Extra spielt jeder dieser Panzer „Rock and Roll All Nite“, wenn er in der Garage ausgewählt wird.

„Das Metal Fest in World of Tanks Modern Armor ist pures Rock ’n’ Roll-Chaos“, sagt Gene Simmons, Mitbegründer von KISS. „Wir bringen Feuer, Power und Adrenalin. Wenn KISS auftaucht, wird’s episch.“

Das KISS-Erlebnis geht über die Panzer hinaus:

Alle vier Bandmitglieder erscheinen als vollständig animierte 3D-Kommandanten mit individueller Sprachausgabe, Gene Simmons als The Demon, Paul Stanley als The Starchild. Zusätzlich gibt es 2D-Kommandanten für die Garagenanpassung, die die Energie der Band in jedes Match bringen.

Art Director Andy Dorizas erklärt: „Die Designs entstanden in enger Zusammenarbeit mit KISS. Die Flügel von The Demon sind eine Hommage an Gene Simmons’ ikonischen Stil – übertrieben, kraftvoll und einzigartig.“

Neu: Der „Rush the Stage“-Modus

Zum ersten Mal gibt es einen neuen Spielmodus auf einer eigens gestalteten Karte. Zwei Wochen lang kämpfen Spieler in Woche 1 mit WWII-Panzern und in Woche 2 mit Cold-War-Panzern um drei Stützpunkte und Punkte durch Panzerabschüsse. Das erste Team mit 1.000 Punkten gewinnt, inklusive großartiger Preise! Für Einzelspieler gibt es eine persönliche Herausforderung mit exklusiven KISS-Belohnungen und Rabatten.

Die 14-tägige „Rock ’n’ Rewards“-Kampagne schenkt allen Spielern täglich ein kostenloses KISS-Geschenk – einfach einloggen und abräumen!