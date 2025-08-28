Judas zeigt neue Key-Art und Gameplay-Details

Der spirituelle Nachfolger von BioShock, entwickelt von Ken Levine und seinem Studio Ghost Story Games, ist mit frischen Informationen zurück. In einem neuen Beitrag im PlayStation Blog stellte Levine nicht nur die offizielle Key-Art zu Judas vor, sondern gab auch spannende Einblicke in das Gameplay und die zentrale Dynamik des Spiels.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Big 3: Freunde oder Feinde?

Im Zentrum von Judas stehen die sogenannten Big 3 – drei Figuren, die zu Beginn als enge Verbündete an deiner Seite stehen. Doch je nachdem, wie du dich entscheidest, kann das Verhältnis kippen:

Ignorierst du einen der Big 3 zu lange, wendet er sich gegen dich und wird zum Antagonisten .

Dieser Charakter erhält dann ein neues Arsenal an Kräften und Fähigkeiten , die er gezielt einsetzt, um deine Pläne zu durchkreuzen.

Deine Beziehungen zu den Big 3 entwickeln sich dynamisch: Sie können dich retten, dich bestechen, Geheimnisse preisgeben oder sogar intrigieren, um die anderen in Misskredit zu bringen.

Levine erklärt: „Wir wollen, dass sich der Verlust einer dieser Figuren wie der Verlust eines Freundes anfühlt. Die Entscheidung, wem du vertraust und wen du fallen lässt, soll extrem schwerfallen.“

Gameplay-Mechaniken beeinflussen Beziehungen

Neben der Story spielen auch deine Entscheidungen im Kampf, beim Hacking und beim Crafting eine große Rolle. Jede deiner Handlungen wirkt sich darauf aus, wie die Big 3 auf dich und aufeinander reagieren. Dadurch entsteht ein rogue-like Twist, der jede Partie einzigartig machen soll.

Kein Release-Datum, noch

So vielversprechend die neuen Infos klingen: Ein Release-Termin bleibt weiterhin offen. Levine begründet dies mit dem Wunsch, keine falschen Erwartungen zu wecken: „Wie ihr wisst, können sich Release-Daten schnell verschieben. Wir möchten vermeiden, ein Datum zu nennen, das wir später ändern müssen. Aber wir arbeiten mit voller Kraft auf den Tag hin, an dem Spieler Judas endlich in den Händen halten.“ Mit seiner Mischung aus BioShock-DNA, narrativer Tiefe und rogue-like Strukturen könnte Judas einer der spannendsten Titel der kommenden Jahre werden. Besonders die psychologische Komponente, wer Freund bleibt und wer zum Feind wird, verspricht ein intensives Spielerlebnis voller schwerer Entscheidungen.